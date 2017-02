Mali: Célébration de la journée mondiale de la femme - Le groupe AllAfrica décentralise ses activités au Mali

Selon toujours le document, l'objectif de la rencontre est de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier les problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d'une part, et d'autre part, célébrer les performances des femmes. La rencontre de Bamako cette année tournera essentiellement autour des questions relatives aux voies et moyens pour accroître l'autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser leur accès aux ressources et outils économiques.

La directrice Régionale d'Allafrica, Mariama Sy, situe cette rencontre de Bamako dans un contexte où plusieurs pays d'Afrique se sont dotés de plans émergents dans l'optique de réduire les fossés et les disparités avec les pays développés. «La mise en œuvre de ces plans devra inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans l'implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique», dit-elle dans le communiqué qui nous est parvenu.

