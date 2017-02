La commune d'Ourour (arrondissement de Nguelou) dans le département de Guinguinéo a procédé au vote de son budget pour l'exercice 2017. Le maire Mamadou Faye a estimé que tout est urgence dans cette commune où le conseil municipal a fait la part belle aux investissements liés à l'éducation, à la santé mais aussi et surtout aux matériels d'allégement des femmes

Le projet de budget de la commune de Ourour s'équilibre en recettes et en dépenses a la somme de 51 958 871 F Cfa, non compris les fonds de concours et les fonds de dotation alloués par l'Etat. Dans ce budget, le conseil municipal a fait la part belle aux investissements qui tournent autour de 23 contre 28 millions pour le fonctionnement, sans compter les fonds de dotation et les fonds de concours estimés à près d'une centaine de millions. Le maire de la commune de Ourour Mamadou Faye explique : « nous attendons la notification des montants alloués a ces fonds pour pouvoir réajuster le budget. Nos priorités tournent autour de l'éducation avec la construction de salles de classe. Au plan de la santé, nous envisageons également des investissements majeurs ».

Tirant le bilan à mi-parcours de sa gestion, Mr Faye déclarera qu' « il y a un climat de confiance qui existe dans le conseil municipal, car tous les investissements prévus dans le budget seront exécutés intégralement ». Et d'ajouter que « les fournitures scolaires sont gratuites depuis mon élection, en 2014. Près de 5 millions sont injectés, chaque année, dans l'acquisition de fournitures scolaires dans les 20 écoles élémentaires de la commune. Huit salles de classes dont quatre nouvelles salles et six autres salles réhabilitées ont été réalisées. Au plan de la santé, nous avons transformé la case de santé de Ourour en poste de santé. Nous dégageons chaque année une somme d'un million de médicaments et 500 000 francs pour le poste de santé de Colobane.

Des efforts ont été faits dans l'équipement des femmes en matériels d'allégement de leurs travaux avec l'achat sur fonds propres de la commune de 5 moulins à mil. Au plan hydraulique, 15 km d'adduction d'eau et 10 bornes-fontaines ont été réalisés sur le budget de cette commune. Une commune dont le maire a par ailleurs annoncé le démarrage, depuis 2016, du projet de construction d'un forage d'un débit de 200 mètres/cube, d'un réseau d'adduction d'eau de 30 km, de 40 bornes-fontaines, de deux abreuvoirs et d'un périmètre maraicher acquis grâce au Programme d'urgence de développement communautaire. A cela viennent s'ajouter l'électrification de 5 villages mais aussi et la réalisation de 25 km de pistes de production pour désenclaver cette commune marécageuse et impraticable pendant la saison des pluies, Selon le maire Faye, le projet phare reste cependant le bitumage de la route Gandiaye-Simbassor-Bak Samba Dior Gagnick, sur une distance de 246 Km dont le 60 dans la région de Kaolack.

Se prononçant à l'issue de ce vote de budget, le conseiller municipal Assane Diouf a évoqué la nécessité pour les nouveaux conseillers d'être formés sur le budget et sur l'Acte 3 de la décentralisation. Une préoccupation d'ailleurs prioritaire, selon le maire Faye. Il faut rappeler que le vote de ce projet de budget s'est déroulé en présence d'AliouSadji, le sous-préfet de l'arrondissement de Nguelou.