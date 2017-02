Sénégal: Lutte contre le terrorisme - La police arrête deux présumés djihadistes maliens à Dakar

«Dans la continuité de l'opération combinée des éléments de la Brigade d'Intervention Polyvalente (BIP) et de ceux de la DIC, le chauffeur également de nationalité malienne et répondant au nom de Ould Ame Sidalamine né en 1982, résidant aux Parcelles Assainies Unité 26, a été lui aussi interpellé à la gare routière des Baux Maraichers, à bord du véhicule de marque Hyundai immatriculée en Gambie BJL 8187 L», renseigne M. Ciss. Les deux présumés djihadistes sont présentement interrogés au niveau de la DIC, annonce le communiqué.

