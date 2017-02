La Banque africaine de développement (Bad) et la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) ont conjointement officialisé hier jeudi 23 février, à Dakar, le démarrage du projet d'appui à la promotion de micro-finance (systèmes financiers décentralisés) au système de paiement régional de l'Union économique monétaire ouest africaine (Uemoa).

Accompagner toute action entrepreneuriale de base pour un développement endogène dans les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), initiée et portée par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) se matérialise par l'officialisation du projet d'appui à la promotion de micro-finance (systèmes financiers décentralisés) au système de paiement régional de l'Uemoa.

La Banque africaine de développement (Bad) et la Bceao ont conjointement procédé hier jeudi 23 février 2017, à Dakar au lancement dudit projet. Chiffré à hauteur de 3,9 milliards de franc CFA pour trois ans, ledit projet pilote couvert sous forme de don par le Fonds africain de développement (Fad) au compte de cet espace communautaire vise à renforcer les capacités des systèmes financiers décentralisés (Sfd) et à mettre en place des solutions et mécanismes permettant l'accès desdits Sfd au système de paiement régional de l'Uemoa.

Ce, en vue d'une plus grande diversité de leur offre de services financiers, accessibles aux segments les plus défavorisés de la population (population rurale, femmes, jeunes, micro et petites et moyennes entreprises Mpme) et d'une amélioration de leurs conditions de vie. Ce dispositif, sur la base d'analyses approfondies d'accès des populations aux services financiers fournis par les Sfd passera de 16,6% en 2015 à environ 25% à fin août 2019 et que 10% des Sfd de la région seront connectés au système régional de paiement de l'Uemoa à fin août 2019 contre 0% en 2015. Il est également estimé que 10% du total des cartes prépayées et de porte-monnaie électroniques et services de mobile-payement, le mobile-Banking ou rural-Banking seront émis ou distribués par des Sfd en 2018 contre moins de 1% en 2015 et 10% des flux de paiement sécurisés inter et intra-pays membres de l'Uemoa vont émaner des Sfd à fin août 2019.

Fort de tous ces impacts, le représentant par intérim de réitérer l'engagement de la Bad à soutenir tous les efforts déployés par la Bceao dans le cadre de son appui à la finance décentralisée et de la stratégie d'inclusion financière au sein de l'Uemoa.