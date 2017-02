Congo-Kinshasa: Paroisses et écoles catholiques vandalisées au Kasaï Oriental, Haut-Katanga et à Kinshasa

La ville de Kinshasa n'est la seule à être victimes d'actes de vandalisme perpétrés par des "inconnus" qui s'attaquent à des paroisses et écoles catholiques.

Après Saint Dominique à Kinshasa/Limete, ont également subi la barbarie de nos "inconnus" les paroisses Sainte Marie de Lukalaba, Saint Robert Kansele et Saint Albert le Grand de Mbuji-Mayi au Kasaï Oriental. Sans oublier le Grand séminaire de Malole au Kasaï Central, la paroisse Saint Kizito située dans la commune Annexe de Lubumbashi, Saint Jean-Baptiste du quartier Gbadolite et le couvent des sœurs « Servantes de Saint Joseph » de la paroisse Sainte Bernadette à la Katuba-Upemba dans la ville de Lubumbashi.

Des paroisses et écoles catholiques ont été attaquées par des inconnus mardi 21 la nuit et mercredi 22 février matin dans les provinces du Haut-Katanga et du Kasaï Oriental.

La paroisse Sainte Marie de Lukalaba (Kasaï Oriental) a été vandalisée, mercredi matin. M. l'abbé Jean-Marie Mutombo, curé de la paroisse, a décrit en ces termes la scène et les objets volés : « Des inciviques ont cassé la porte de l'Église. Ils se sont introduits dans l'Église, ont désacralisé l'autel et emporté toutes les nappes de l'autel, tous les livres liturgiques et tout ce qui était apprêté pour la messe matinale. Ils ont cassé la fenêtre de la sacristie, emporté la statue de la vierge Marie, neuve, que nous venions de recevoir des bienfaiteurs de France, des objets liturgiques, notamment des calices, des ciboires ».

Il a fait remarquer que ces actes découragent des prêtres qui sont aussi engagés dans la lutte contre la misère de la population. « Nous sommes déçus et découragés par rapport au travail que nous abattons ici. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour apaiser la misère de nos populations. Mais que des gens s'insurgent contre les actions de l'Église, c'est quand même déplorable », a regretté le curé de la paroisse Sainte Marie de Lukalaba.

Les chrétiens catholiques de cette paroisse se disent consternés et projettent une marche de protestation face aux attaques qui visent l'Église ces derniers temps.

Un groupe d'individus a tenté de piller les paroisses Saint Robert Kansele et Saint Albert le Grand de Mbuji-Mayi, mais la police, intervenue à temps, a fait échouer la tentative.

Églises, écoles et couvents saccagés

Dans la ville de Lubumbashi au Haut-Katanga, le curé de la paroisse Saint Kizito située dans la commune Annexe et qui a été prise pour cible, renseigne que des inconnus, munis de bidons d'essence et de pneus, ont mis le feu à l'entrée de l'église pour tenter d'y pénétrer. Mais l'intervention des forces de l'ordre ont mis fin à cette tentative.

Bien avant, ils ont cassé les vitres de l'église et des salles de classes qui sont non loin d'elle. Ils ont ensuite emporté plusieurs machines à coudre et une importante somme d'argent de l'école dont le montant n'est pas communiqué.

Une scène identique s'est déroulée à l'église Saint Jean Baptiste du quartier Gbadolite et au couvent des sœurs « Servantes de Saint Joseph » de la paroisse Sainte Bernadette à la Katuba-Upemba dans la même ville.

Ces personnes ont cassé des vitres, emporté des machines à coudre et des rideaux avant d'incendier d'autres biens.

Le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga condamne ces actes de vandalisme et affirme que quatre personnes ont été arrêtées suite à ces incidents et sont traduites en justice. Les victimes demandent la protection aux autorités de cette province.