Congo-Kinshasa: Télécoms - Le ministre des PT-NTIC annonce la connexion de la RDC à la licence 4G

La connexion à très haut débit en RDC, c'est une question d'heure. Au ministère des Postes, téléphones, Nouvelles technologies de l'information et de la communication (PT-NTIC), on s'y atèle déjà.

Les consommateurs et opérateurs des télécoms peuvent prendre leur mal en patience. La vente de la licence 4G se fera, dans les tout prochains jours, suivant des critères objectifs. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Postes, téléphones, Nouvelles technologies de l'information et de la communication (PT-NTIC), Amy Ambatobe. C'était à l'occasion de la cérémonie d'échanges de vœux, hier jeudi 23 février, entre les agents et cadres de son ministère et les représentants des entreprises et structures sous tutelle des PT-NTIC.

« Quant à la licence 4G de la téléphonie mobile dont les fréquences doivent être libérées à la fin du processus de migration à la TNT, nous envisageons sa vente suivant des critères objectifs... », a-t-il déclaré.

En télécommunications, la 4G est la quatrième génération des standards pour la téléphonie mobile. Succédant à la 2G et la 3G, la licence 4G permet le « très haut débit mobile ». C'est-à-dire des transmissions de données à des débits théoriques supérieurs à 100 Mbit/s, voire supérieurs à 1 Gbit/s (débit minimum défini par l'UIT pour les spécifications IMT-Advanced (en)).

En pratique, les débits sont de l'ordre de quelques dizaines de Mbit/s selon le nombre d'utilisateurs, puisque la bande passante est partagée entre les terminaux actifs des utilisateurs présents dans une même cellule radio.

Une des particularités de la 4G est d'avoir un « cœur de réseau » basé sur IP et de ne plus offrir de mode commuté (établissement d'un circuit pour transmettre un appel « voix »), ce qui signifie que les communications téléphoniques utilisent la voix sur IP (en mode paquet).

Fiabilisation de l'existant

Au sujet du backbone à fibre optique, Amy Ambatobe a annoncé sa détermination à apporter sa contribution à la « fiabilisation de ce qui existe et à la poursuite de l'implémentation de cette infrastructure sur l'ensemble du territoire national ».

S'agissant de la lutte contre la fraude téléphonique, le ministre des PT-NTIC annonce également des innovations. Il sera question, a-t-il promis, d'étendre cette lutte à l'assurance-revenu sur le trafic local et disposer d'un gateway physique. Question de renforcer la lutte et les contrôles, particulièrement sur les déclarations du volume du trafic. Une réorientation de contrats est également envisageable.

Par la même occasion, le ministre des PT-NTIC a annoncé la tenue, sur proposition de Bitec Consulting, de la première édition annuelle de la Foire internationale des technologies de l'information et de la communication en RDC. La foire sera organisée du 18 au 22 avril prochain, sous le haut patronage du ministère des Postes, téléphones, Nouvelles technologies de l'information et de la communication.

« Cet évènement d'envergure nationale sera organisé chaque année par le consortium « Bitec-Unisertech », en partenariat avec le ministère des PT-NTIC. Il sera la vitrine que nous offrons pour impulser la promotion des produits et services, rencontrer des entreprises venant d'ailleurs et aborder les questions stratégiques pour le développement du secteur », a indiqué Amy Ambatobe.

D'autres dossiers importants du secteur des télécoms, a révélé le ministre, seront traités au fur et à mesure. Entre autres le plan institutionnel et juridique, le rapatriement du siège de l'UAT à Kinshasa, le rapatriement du .cd ainsi que l'informatisation des services publics de l'Etat.

Amy Ambatobe a également fait état de la modernisation et de l'extension de la poste, du Fonds de service universel des télécommunications et des postes, du projet satellite RDC et de la numérisation terrestre.