Congo-Kinshasa: L'Hôpital du Cinquantenaire Kinshasa sauve les vies en Neuro chirurgie

Le patient a été abattu sur le visage par balle traversant le sinus sur le côté droit du visage, et l'œil du même coté et la partie frontale du cerveau. Le patient a été précipité à l'Hôpital Du Cinquantenaire - Kinshasa au Centre de Neurochirurgie. Le patient a subi une intubation d'urgence comme une mesure de sauvetage.

Le Patient aux services urgences avec une blessure par balle touchant l'œil et le cerveau

L'équipe de neurochirurgien, de médecine d'urgence, d'intensivité, de neurologiste et de médecins ont fait une approche d'équipe multidisciplinaire qui n'est pas normalement faite dans cette partie du monde comme dans les pays développés pour faire une chirurgie de 8 heures commençant tard dans la soirée.

Le chirurgien Indien Dr.Vasudevan, chef du Centre de Neurosciences avec son équipe a ouvert le crâne et a exposé le cerveau pour éliminer les caillots sanguins à l'intérieur du cerveau. Ils ont réussi à manipuler le cerveau et arrêter tous les saignements et la réduction appropriée de la fracture du crâne en raison de la balle a été géré très efficacement. Post trachéostomie chirurgicale a été fait pour garder la respiration.

Le patient a été gardé dans l'unité de soins intensifs sur ventilation pendant presque 2 semaines et a ensuite été sorti étape par étape. Ensuite, le patient a subi une physiothérapie et après un mois, patient s'est très bien rétabli en marchant, en parlant et en mangeant seul. C'est un miracle même après une balle traversant le cerveau.

Le centre de Neurologie de Padiyath Medicty-Hôpital Du Cinquantenaire-Kinshasa dispose des installations spécialisées suivantes.

1. TUMEUR CEREBRALE: C'est le premier centre en Afrique centrale qui peut fonctionner avec succès sur les croissances avancées et les tumeurs à l'intérieur du cerveau. C'est le premier chirurgien capable de faire ces chirurgies avancées sans le soutien d'un consultant visiteur de France ou de Belgique.

2. CENTRE DE LA COLONNE VERTEBRALE: La douleur au dos et au cou est très fréquente dans la partie du monde où des millions de personnes se rendent en Inde, en Europe et en Amérique pour y être traitées ou attendre l'arrivée d'un chirurgien visiteur pour l'opération. Maintenant, nous avons un neurochirurgien indien à temps plein qui est capable de faire ces chirurgies à Kinshasa disponible 24 heures/24.

Les chirurgies rachidiennes effectuées à Kinshasa sont principalement dans la région cervicale et lombaire. L'avantage ici est que nous n'avons pas à voyager en Inde pour ce genre de chirurgies avancées, mais le chirurgien et Les installations sont disponibles 24 heures sur 24 dans notre ville. Ces chirurgies avancées pour lesquelles nous allons à l'étranger maintenant peuvent être faites à Kinshasa pour 50% du coût que nous avons dépensé à l'étranger.

3. ANÉVRISMES: Ce centre est capable de traiter les anévrismes, c'est la première fois en Afrique centrale en matière

Ce sont des chirurgies très compliquées faites à l'intérieur du cerveau et aujourd'hui nous avons un centre capable de faire de telles chirurgies ici à Kinshasa où les gens ont toujours peur d'obtenir médicalement ou chirurgicalement ces traitements ici.

4. CENTRE D'AVC: L'AVC une autre urgence médicale très fréquemment vue et mal diagnostiquée dans notre partie du monde. Au cours des enquêtes pour cet article, nous avons rencontré une patiente qui a eu un AVC et a été traitée pour la pression artérielle pendant deux semaines, puis déplacer à l'hôpital Du Cinquantenaire et elle a été guérie en quelques jours. Le miracle est dû à un diagnostic approprié. Le diagnostic est un facteur très important dans beaucoup de facettes de traitement médical qui a été considérablement amélioré dans notre pays avec le centre se développant lentement à un centre d'excellence.

5. CENTRE D'ÉPILEPSIE: Cette Unité neurologique et chirurgicale a la capacité de traiter l'épilepsie aussi au niveau le plus avancé des chirurgies épileptiques. Les chirurgies pour cette maladie ne se font que dans très peu de centres du monde entier et nous avons un chirurgien ici à Kinshasa qui est capable de le faire.

L'épilepsie et la migraine sont les troubles cérébraux graves les plus fréquents dans le monde. Le manque de bonne aide professionnelle va détériorer la condition sans un bon diagnostic et de médicaments. Aujourd'hui, nous avons un centre en développement en Afrique centrale qui peut effectivement diagnostiquer et traiter cette maladie.

Hopital Du Cinquantenaire Kinshasa a été créé il ya seulement 2 ans et demi et a fait face à de nombreux défis étant la première tentative de développer un véritable centre d'excellence de classe mondiale dans cette partie du monde. Nous en tant que citoyens congolais, craignions que cet hôpital soit : couteux? Fiabilité du traitement? Seuls les Indiens et aucun consultant congolais? Problèmes de langue? Etc.... Ce grand hôpital prendra 3-4 ans dans n'importe quel pays développé pour s'installer et dans un pays en développement comme le nôtre les défis sont beaucoup plus.

La majorité de l'appréhension par notre population est l'absence de visiter cet hôpital mais seulement les avis négatif des autres. J'ai moi-même visité cet hôpital qui se développe lentement dans le standing de classe mondiale et nous citoyens congolais devons comprendre ceci est pour les peuple congolais et c'est un idéal pour notre pays d'avoir un hôpital développé qui aidera le Pauvres et empêcher d'autres personnes de sortir pour un traitement médical à l'étranger.