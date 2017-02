Congo-Kinshasa: L'UDPS et le Rassemblement exhortés à plus de responsabilité

L'UDPS brigue la Primature. L'UDPS revendique la présidence du Rassemblement. L'UDPS exige la présidence du CNSA. Ses ambitions, jugées excessives, étouffent les partenaires et menacent la pérennité de la plateforme.

L'UDPS, d'abord, et le Rassemblement, ensuite, peuvent-ils survivre, l'une et l'autre, après l'enterrement d'Etienne Tshisekedi ? Sans anticiper sur l'issue des escarmouches observées, le premier que doivent réjouir les frictions au sein du parti et de la plateforme est, bien sûr, leur coriace adversaire politique du moment. C'est la Majorité présidentielle, pour ne pas la citer, qui sera la principale bénéficiaire de la confusion.

Qu'est-ce qui agite les héritiers et compagnons d'Etienne Tshisekedi ? Quel est le casus belli ? Il s'agit, plus généralement, du positionnement pour certains cadres d'accéder au pouvoir réel, fût-il, pendant une «très courte» transition. Sont particulièrement visés les trois postes ci-après : Premier ministre, président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement et, de facto, président du Conseil national de suivi de l'Accord (CNSA). Tous les ingrédients sont donc étalés pour aiguiser les appétits, même chez des grabataires.

Germes de division

Pour légitimes qu'elles soient, les ambitions exprimées par les ténors des partis et des regroupements membres du Rassemblement pour occuper les postes en vue n'en demeurent pas moins porteuses de germes de division. S'échauffent dans le starting box l'UDPS, l'Alternance pour la République, le G7, la Dynamique de l'Opposition et les Alliés de Tshisekedi. Chaque composante a pris soin de pistonner son meilleur challenger.

Pour le commun des militants et sympathisants du Rassemblement, cette course effrénée au pouvoir fait désordre. Elle nuit à la cohésion et à l'unité du Rassemblement. Tous auraient souhaité que les débats sur le choix des candidats se déroulent en interne et, surtout, dans la discrétion. De sorte que le Rassemblement, d'une seule voix et sans délai, annonce à la Cénco et à l'opinion publique ses meilleures cartouches que les parties prenantes auront désignées aux postes en lice.

On sait, par ailleurs, que des tractations se poursuivent en coulisses entre les membres du Rassemblement pour trouver des compromis respectueux des équilibres politiques internes. L'opinion exhorte les uns et les autres à mettre de l'eau dans leur vin. À évaluer les espoirs suscités au sein du peuple par la création du Rassemblement. À honorer la mémoire d'Etienne Tshisekedi, leader charismatique, qui n'a cessé de proclamer «Le Peuple d'abord» et d'agir en conséquence. À faire triompher l'intérêt général sur les intérêts individuels.

Heure de vérité

L'heure de vérité a sonné pour le Rassemblement. Il est présentement soumis à son premier test de crédibilité, de solidité. Tiendra-t-il debout ou sombrera-t-il comme, avant lui, ses prédécesseurs, à savoir le MNC de P.E. Lumumba, le MPR de Mobutu Sese Seko, l'AFDL de Laurent-Désiré Kabila ?

Du règlement de la compétition politique d'aujourd'hui dépend la survie du Rassemblement, tel qu'inspiré par Etienne Tshisekedi et formaté à Genval en juin 2016. En outre, l'impact sur le processus démocratique et l'alternance, fin 2017, est plus tributaire des faits et gestes des acteurs du Rassemblement que de la mouvance au pouvoir.

Croisons les doigts pour que l'UDPS et ses alliés du Rassemblement ne décrètent pas la deuxième mort du Sphinx de Limete. Le père de la démocratie ne mérite pas pareille ignominie.