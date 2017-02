Congo-Kinshasa: Lettre de Tshisekedi à la CENCO - Pierre Lumbi éventre le BOA

Quoiqu'il en soit, au Rassemblement, on s'accroche au point III.3.3. de l'Accord du 31 décembre 2016 qui stipule dans des termes clairs que « le Rassemblement présente un candidat Premier ministre pour nomination par ordonnance du chef de l'Etat ». Et le Rassemblement n'entend pas se détourner de cette disposition. Au G7, on y tient. Devant la presse, Pierre Lumbi, son coordonnateur, persiste et signe.

Par cette mise au point, Pierre Lumbi a voulu taire toute la polémique. Il s'en indigne d'ailleurs. C'est notamment lorsqu'il affirme qu'« il est simplement étonnant et regrettable d'entendre certains hommes politiques diffuser des informations sans aucun fondement ». Ce qui, selon lui, « ne peut que contribuer à nuire à la crédibilité et à l'honorabilité de la classe politique de notre pays ».

Depuis un temps, la polémique a gagné la scène politique congolaise autour de cette question. Dans la Majorité présidentielle, on nie l'existence d'une telle correspondance, alors qu'ailleurs, notamment au Rassemblement, des avis sont partagés. Par souci de rétablir la vérité, Pierre Lumbi Okongo, coordonnateur du G7, regroupement politique membre du Rassemblement, a brisé la glace, en rompant « le devoir de réserve et de confidentialité » qui le liait.

