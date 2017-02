Congo-Kinshasa: Rassemblement - Moïse Katumbi mobilise

La grande bataille qui entoure la succession d'Etienne Tshisekedi à la présidence du Rassemblement préoccupe Moïse Katumbi.Selon le pré-carré du candidat déclaré à la prochaine présidentielle, l'esprit de Genval serait en train de s'envoler. Aussi un appel est-il lancé toutes les composantes de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire ressouder les liens en vue d'atteindre l'alternance démocratique, objectif poursuivi par le conclave tenu par l'Opposition en juin 2016 en Belgique.

Présenté comme l'un des grands artisans de la création en juin 2016 à Genval (Belgique) du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, de son lieu d'exil en Occident, Moïse Katumbi Chapwe suit de très près les méandres dans lesquels s'est empêtrée cette plate-forme politique. La mort brutale de son icône, Etienne Tshisekedi, le 1er février 2017, à Bruxelles a ramené à la surface les divisions latentes qui n'ont pas pu être vidées à Genval.

Le poste de président devenu vacant, toutes les ambitions éclatent au grand jour et l'on ne se fait pas de cadeau. Chaque composante est convaincue que le poste est ouvert et chaque membre du Rassemblement serait éligible. Voilà qui explique cette sorte de ruée vers le remplacement d'Etienne Tshisekedi. Conséquence, chaque jour qui passe voit le Rassemblement perdre à petit feu son âme. Dans la mesure où, mis en veilleuse, l'esprit de Genval s'émousse.

De l'Occident où il se trouve en exil forcé, Moïse Katumbi, l'un des pions majeurs du Rassemblement, a rompu le silence. Son entourage rapporte que l'homme est préoccupé et ne cache plus sa désolation face au spectacle macabre que se livrent les ténors du Rassemblement. Tshisekedi parti, le démon de la division s'est installé de plain-pied dans cette force politique alternative au pouvoir en place. Aujourd'hui, l'avenir de celle-ci est entouré d'incertitudes. Des tensions sont nettes et les perspectives de retrouver l'unité de Genval s'éloigne.

C'est ce moment qu'a choisi Moïse Katumbi pour battre le rappel des troupes. Il est temps, à en croire son entourage, de pousser le Rassemblement à retrouver ses vrais repères. « Le Rassemblement n'a pas été créé pour la transition. L'objectif du Rassemblement était l'alternance démocratique par l'organisation des élections libres et démocratiques. La bataille des postes qui fait suite à la mort d'Etienne Tshisekedi s'écarte totalement de ce qui a été convenu de commun accord à Genval, autour d'Etienne », a fait part à notre rédaction un proche de Moïse Katumbi sous le sceau de l'anonymat.

Revenir à l'essentiel

Il n'est pas trop tard pour le Rassemblement de revenir sur le droit chemin. C'est le vœu qu'exprime Moïse Katumbi. La mort d'Etienne Tshisekedi ne devrait pas être une occasion d'enterrer l'esprit de Genval. Que reste-t-il à faire ? Selon les échos en provenance de Brucelles où il a établi son quartier général, Katumbi ne désarme pas. Bien au contraire, il est convaincu que le Rassemblement ne tardera pas à rebondir en revenant sur ses marques, c'est-à-dire les fondamentaux qui ont milité à sa création en juin 2016 au terme du conclave de Genval.

Le Rassemblement doit s'affranchir de la distraction dans laquelle le plonge la Majorité présidentielle. Le mode de choix du Premier ministre, le choix du Président du Conseil des sages du Rassemblement sont des chimères, des dossiers montés de toutes pièces par les stratèges de la Majorité au pouvoir pour plonger le Rassemblement dans un profond sommeil », a fait remarquer un analyste politique, présent en juin 2016 au conclave de Genval. Selon lui, le Rassemblement doit revenir au schéma du départ, lequel va bien au-delà de la transition. Sans cette prise conscience, c'est la MP qui en sortira gagnante.

Comme à Genval, Moïse Katumbi lance un appel à la remobilisation pour récréer l'unité de l'opposition. La signature de l'accord du 31 décembre a été un pas décisif dans le sens de l'alternance démocratique. C'est l'idéal auquel doit s'attacher le Rassemblement - jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire l'organisation des élections libres et démocratiques à fin 2017, comme convenu dans l'accord de la Saint Sylvestre.

A l'ouverture du conclave de Genval, Etienne Tshisekedi avait nettement circonscrit, en six points, le nouveau combat du Rassemblement, c'est-à-dire : apporter des réponses claires aux revendications du peuple sur le respect de la Constitution de la République et de l'alternance démocratique ; offrir des perspectives nouvelles et un nouvel espoir au peuple et lui montrer la voie indiquée pour sortir de la crise ; sceller l'unité des Forces politiques et sociales acquises au changement autour des objectifs communs.

Nulle part Etienne Tshisekedi n'a fait mention d'un quelconque partage des postes pendant la transition pour lesquels se livrent aujourd'hui les différentes composantes du Rassemblement.

Les regards du Rassemblement doivent être portés sur l'alternance démocratique et rien d'autre. C'est le nouveau combat de Moïse Katumbi dont ses compagnons de lutte ne devraient pas se départir.