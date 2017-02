Algérie: Vernissage de l'exposition collective "L'effacement" aux ateliers sauvages

Ces oeuvres en noir et blanc présentent par un savant jeu de flou et de filtres des corps en mouvement s'approchant de l'effacement sur un fon de pages de manuscrits ou dans des paysages urbains où règne le chaos.

Pour sa part le photographe Hakim Rezzaoui explore par la photo et l'utilisation du flou artistique l'effacement du corps dans des séries d'oeuvres intitulées "Introspection" et "Hometown" en plus de clichés imprimés sur du papiers de coton.

Fouad Bouatba explore, à travers plusieurs oeuvres, la disparition du corps et le phénomène de l'immigration clandestine et le drame des naufrages avec un collage de vêtements récoltés sur les rivages, des dessins de corps échoués.

Suscitée par la publication du dernier roman de l'écrivain Samir Toumi, "L'effacement", a réuni quatre artistes visuels qui ont exploré ce livre et ce thème à travers des oeuvres de collages, de photographie, de dessin et des vidéos d'art.

