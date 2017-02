Algérie: AG constitutive de la Fédération de jiu-jitsu - Kamel Keziz élu président

La création de cette fédération intervient après avoir reçu l'aval du ministère de la Jeunesse et des Sports et la promulgation du décret interministériel de 2016 régissant les modalités de création des fédérations sportives.

Pour le premier président de la Fédération de jiu-jitsu, " l'Algérie possède des champions d'Afrique ayant déjà obtenu des places honorables lors des championnats du monde en France sous l'égide de l'Association nationale de jiu-jitsu.Nous allons travailler pour la promotion et le développement de cet art martial.", a-t- il précisé.

"Le premier objectif consiste à rassembler les adeptes de la discipline et s'imprégner davantage sur l'expérience des anciens athlètes et bâtir des relations solides avec l'instance internationale.", a déclaré à l'APS Kamel Keziz, à l'issue de son élection.

Les membres de l'assemblée constitutive ont procédé au vote du président et son bureau, composé de 11 personnes et 2 suppléants, avant de passer à l'approbation des statuts juridiques, du règlement intérieur de l'instance fédérale et celui des Ligues ainsi que les règles de la discipline.

