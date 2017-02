Algérie: Le Président Bouteflika appelle à accélérer l'exécution des programmes nationaux de réformes

Djelfa — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé vendredi à la poursuite et à l'accélération de l'exécution des programmes nationaux de réformes.

"En effet, l'Etat se doit de poursuivre et d'accélérer l'exécution de nos programmes nationaux et les réformes initiées dans les différents secteurs économiques et administratifs", a soutenu le chef de l'Etat dans un message à l'occasion du double anniversaire du 24 février, marquant la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et la nationalisation des hydrocarbures, lu en son nom par le conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ali Boughazi.

Le président Bouteflika a estimé que "l'Etat se doit également d'apporter davantage d'harmonie entre son attachement à préserver le pouvoir d'achat des travailleurs et la prise en charge de la couche démunie, d'une part, et la régulation du marché et la protection des consommateurs de la spéculation, de l'érosion de leurs revenus et de la dégradation de leur niveau de vie", d'autre part.

"L'Algérie demeurera le pays de la fierté et de la dignité pour tous ses enfants, un pays garantissant le droit à une vie descente à l'ensemble des citoyens et citoyennes, un pays attaché à la protection des droits de ses travailleuses et travailleurs et de ses retraités, un pays soucieux de la préservation de l'avenir de ses générations montantes", a affirmé encore le président Bouteflika.