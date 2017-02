Algérie: Transports - Talai lundi en Belgique

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaa Talai, effectuera lundi une visite en Belgique avec au menu la coopération et le partenariat entre les deux pays et la signature de plusieurs accords bilatéraux dans les domaine des transports maritime et ferroviaire, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

La visite qui intervient à l'invitation du ministre belge des Transports, François Bellot, permettra la signature de deux accords cadre. Le premier sera signé entre le groupe services portuaires (SERPORT) et le centre de formation des cadres en Belgique pour la formation dans les domaines portuaire et maritime, tandis que le deuxième entre la Société nationale du transport ferroviaire (SNTF) et la Société nationale des chemins de fer belges, a précisé le communiqué.

Le ministre qui sera accompagné d'une importante délégation visitera plusieurs sociétés belges dont le centre d'organisation du transport ferroviaire à Bruxelles et la Gare d'Anvers-Central.

M. Talai se rendra également au centre de contrôle maritime au port d'Anvers pour s'enquérire de l'expérience belge dans le domaine du transport, conclut le communiqué.