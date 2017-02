Algérie: La véritable victoire pérenne passe par une relance solide et multidimensionnelle

Djelfa — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé vendredi que la véritable victoire pérenne sur la crise financière actuelle passait par "une relance solide et multidimensionnelle aux fins de remettre sur rail le processus de construction de l'économie nationale, une économie libérée de l'hégémonie des hydrocarbures et diversifiée".

"La véritable victoire pérenne sur cette crise financière est celle de mettre l'Algérie à l'abri de son itération tout comme elle exige de nous, Algériennes et Algériens, une relance solide et multidimensionnelle aux fins de remettre sur rail le processus de construction de l'économie nationale, une économie libérée de l'hégémonie des hydrocarbures et diversifiée à l'image de la diversification des capacités agricoles, touristiques, minières, industrielles et autres de notre pays", a estimé le président de la République dans un message à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la création de l'union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures lu en son nom par le conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ali Boughazi.

Le chef de l'Etat a considéré qu' "au cœur même de cette bataille que nous dicte de mener le devoir national, les travailleurs et les travailleuses, représentent le bouclier de l'Algérie et l'exemple à suivre pour perpétuer ce noble objectif et conforter nos choix nationaux et sociaux hérités de notre glorieuse Révolution. Des choix désormais inscrits au centre de nos constantes nationales".

"Vous êtes, frères et sœurs travailleurs, conscients que notre pays subit aujourd'hui les retombées d'une crise économique qui secoue les pays avancés accompagnée d'un recul des cours du pétrole et des fluctuations de son marché mondial. Et ce, malgré les initiatives de notre pays qui ont permis récemment d'apporter une légère amélioration des prix des hydrocarbures", a ajouté le président Bouteflika, soutenant que "si les causes des difficultés financières actuelles de notre Etat étaient exogènes, elles ne sont pas sans impact sur la cadence du développement".

"Un impact que nous avons contenu grâce aux mesures clairvoyantes prises tout au long de ces dernières années", a assuré le président de la République pour qui "l'Etat se doit de poursuivre et d'accélérer l'exécution de nos programmes nationaux et les réformes initiées dans les différents secteurs économiques et administratifs", s'est-il félicité.

"L'Etat se doit également d'apporter davantage d'harmonie entre son attachement à préserver le pouvoir d'achat des travailleurs et la prise en charge de la couche démunie, d'une part, et la régulation du marché et la protection des consommateurs de la spéculation, de l'érosion de leurs revenus et de la dégradation de leur niveau de vie", d'autre part, a insisté le chef de l'Etat.

Le président Bouteflika a exhorté travailleurs et travailleuses à gagner la bataille de la production, de la productivité et de la compétitivité afin de garantir l'accès de nos produits aux marchés extérieurs.

Pour le président de la République, il s'agira notamment "de faire évoluer notre vision du capitalisme national intègre et du partenariat étranger équitable en tant que partenaires stratégiques des travailleurs pour le développement économique, et, partant, accepter plus aisément les réformes nécessaires pour l'amélioration des conditions d'investissement dans notre pays".

"Du fait de ce saut qualitatif, il nous incombe aujourd'hui de garantir l'avenir de notre économie et le développement de notre pays et de ne pas prêter attention aux thèses dogmatiques et discours pessimistes. Un saut qui, je le rappelle encore, implique que nous méditions les positions de notre peuple et ses combats menés par le passé pour la liberté d'abord et le développement ensuite afin de nous en inspirer", a affirmé le chef de l'Etat.

"C'est donc là mon message pour mes frères travailleurs et mes sœurs travailleuses, un message qui fait appel aux volontés dont vous êtes les dépositaires, un message qui vous exhorte à l'édification, vous les bâtisseurs, un message que nous lançons tous à notre chère et digne Patrie", a conclu le président de la République.