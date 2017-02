Algérie: Ouargla - Deux structures militaires baptisées des noms de Chouhada à Hassi-Messaoud

Le Chahid Ahmed Kadri est, lui, natif en 1913 d'El-Alia dans la daira d'El-Hedjira (Ouargla). Il a rejoint en 1956 les rangs de l'Armée nationale de libération (ALN) et a activé sur le territoire de la wilaya VI historique en tant qu'agent de liaison jusqu'à ce qu'il fut arrêté en 1958 et transféré à Djamaâ (El-Oued) avant d'être atrocement torturé puis passé par les armes dans la localité de Tendla, près de Djamaâ.

Le commandant de la 4ème RM a affirmé que ces cérémonies visent à valoriser et glorifier les Chouhadas qui ont combattu le colonialisme et consenti le sacrifice suprême pour que vive l'Algérie dans la liberté et la dignité.

S'inscrivant dans le cadre de l'application des instructions du haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP), ces cérémonies de baptisation, qui se sont déroulées en présence notamment d'officiers et de cadres de la 4ème RM, des autorités locales et de moudjahidine, ont donné lieu à des remises de cadeaux symboliques aux membres des familles des deux Chahid.

Il s'agit du 22ème groupement d'intervention de réserve (GIR) de la Gendarmerie nationale et du 41ème établissement ministériel de réserve générale de l'intendance qui portent désormais respectivement les noms des Chahids Sayeh Ben Guetane et Ahmed Kadri.

