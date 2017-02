Burkina Faso: FESPACO 2017 - Vivendi offre une salle de cinéma «ultramoderne et écologique» au Burkina

En marge de la 25è édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, le groupe Vivendi, par le biais de sa filiale Canal+, a offert une salle de cinéma ultramoderne -«Canal Olympia»- au Burkina Faso. Ce joyau architectural a été inauguré ce vendredi 24 février par le président Roch Marc Christian Kaboré.

Le monde du cinéma aura le regard vissé sur le Burkina Faso et sa capitale Ouagadougou avec la 25è édition du Fespaco qui débute ce samedi 25 février 2017. La culture sera donc mise sur le piédestal et la multitude d'invités foule déjà le sol du pays. Et comme qui parle de cinéma parle de salle de cinéma, le joyau architectural «Canal Olympia Yennenga», viendra à n'en point douter apporter une plus-value dans l'offre en matière de salle de cinéma au Burkina Faso.

Cette salle, ultramoderne et écologique, est l'œuvre du groupe Vivendi. Elle permettra l'éclosion certaine de futurs talents dans le domaine culturel car sa polyvalence touche aussi la musique. Située au quartier chic de Ouaga 2000, «Canal Olympia Yennenga» est une salle de 300 places dotée d'équipements de projection et de sonorisation numérique des plus modernes, d'un grand espace récréatif. C'est une infrastructure autonome car alimentée par l'énergie solaire, qui coûte globalement deux milliards de francs CFA. La salle dispose d'un écran Scope et de ce qui se fait de mieux en matière de son (Dolby 7.1).

C'est donc à juste titre que Mme Nadambega, maire de l'arrondissement 12 de Ouagadougou, estime que «la localisation de Canal Olympia Yennenga qui est face au monument des martyrs, en plus d'être témoin, est un outil de sensibilisation, de formation, d'information et de partage d'émotions (... ) Canal Olympia Yennenga est pour nous, un instrument de transmission de savoir, de savoir-faire, de savoir-être et de culture qui contribuera sans nul doute, à la promotion de certains des objectifs de ce mémorial».

De son côté ; le chef de l'Etat estime que «la construction de cette salle vient à point nommé et c'est une marque de confiance faite au Burkina Faso». Roch Marc Christian Kaboré espère d'ailleurs qu'il y aura une deuxième salle du genre dans les mois à venir. Un appel qui semble être entendu par Seydou Diakité, président du groupe Bolloré et logistique/ Burkina.

Signalons que Canal Olympia Yennenga s'inscrit dans un réseau de plusieurs dizaines de salles qui seront déployées progressivement en Afrique Centrale et de l'Ouest par le groupe Vivendi. Selon Corinne Bach, présidente directrice générale de Canal Olympia et vice-présidente de Vivendi village, «quatre salles Canal Olympia ont été ouvertes depuis le début de cette année au Cameroun, en Guinée, au Niger et, aujourd'hui, au Burkina Faso. Plusieurs salles supplémentaires verront le jour dans d'autres pays africains au cours de 2017».