Le village de Mbacké Cadior est fin prêt pour accueillir les nombreux fidèles mourides à l'occasion de la commémoration de la naissance de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. Ce haut lieu de la spiritualité est devenu un rendez-vous majeur dans l'agenda religieux sénégalais. Serigne Cheikh Thioro Mbacké, coordonnateur du magal, l'a rappelé lors d'une réunion du comité départemental de développement (Cdd) de Kébémer consacré aux préparatifs de l'événement.

A quelques jours de la célébration du magal de Mbacké Cadior, une série d'activités a été menée par les membres du comité d'organisation, sous la direction de Serigne Cheikh Thioro Mbacké. En plus d'une grande journée de nettoiement pour rendre la ville plus propre, trois journées de consultation médicale gratuite ont été organisées par les talibés. Auparavant, lors de la tenue de la réunion du comité départemental de développement (Cdd), l'adjointe au préfet de Kébémer, Mme Ndèye Sophie Sène, avait promis un suivi régulier et des solutions idoines dans les meilleurs délais pour une organisation impeccable de l'événement.

A 48 heures de l'événement, le comité d'organisation, par la voix de son coordonateur Serigne Cheikh Thioro Bassirou, porte-parole permanent de Serigne Cheikh Sidy Mokhtar, Khalife général des mourides, s'est dit confiant pour la bonne organisation. Il a fait savoir que les engagements pris ont été respectés et même au-delà de leurs espérances. Pour le volet sanitaire, des journées de consultations gratuites ont été organisées avant le magal pour pallier à la situation actuelle du centre de santé, en plus de l'installation dans les sites ciblés de 10 postes avancés dont un à Darou Marnane. Pour les évacuations d'urgence, elles seront assurées par 13 ambulances mises à la disposition du comité d'organisation. Une des principales préoccupations du comité d'organisation porte sur la sécurité. Lors du Cdd, les organisateurs avaient sollicité le renforcement des effectifs de la gendarmerie et le jalonnement des axes routiers menant vers Darou Mouhty et Thilmakha. Serigne Cheikh Thioro a renseigné, sur ce volet, que le général Meissa Niang, Haut-commandant de la Gendarmerie, a effectué une visite, hier, à Mbacké Cadior. Depuis quelques jours, des éléments de la gendarmerie de la zone nord et l'Escadron de Touba sont sur les lieux.

Concernant l'hydraulique, les organisateurs ont sollicité 20 camions citernes et 60 bâches souples. On signale qu'à travers le Pudc, le président Macky Sall a offert un forage à Mbacké Cadior qui devra être fonctionnel lors du Magal de 2018. Sur les autres engagements de l'administration, il faut noter que la Protection civile a livré 20 tentes et des centaines de chaises, les sapeurs-pompiers ont donné 50 tentes neuves. Le service de l'élevage a procédés à l'élimination des chiens errants, l'assainissement a été fait par les « Dahiras », le service d'hygiène et les services de l'Onas sont présents avec des toilettes mobiles. La Sonatel est également à jour avec des lignes spécialisées pour assurer une bonne couverture du magal. Sur les chantiers de l'Ageroute, notamment l'axe Thilmakha-Ngaye, le coordonnateur du magal s'est dit satisfait des quatre kilomètres de voierie réalisés.

Il avait sollicité de l'Ageroute d'installer une voie de contournement pour les véhicules, de finir les travaux entamés dans le village et la réfection des routes défectueuses. Le seul secteur où il reste encore à faire, c'est l'éclairage public de la cité religieuse. La Senelec s'était engagée à mettre Mbacké Cadior hors délestage une semaine avant et après le magal.

Les disciples commencent déjà à affluer

Depuis plus d'une semaine, les disciples débarquent dans la cité religieuse en provenance de toutes les localités du pays. Le Khalife général des mourides Cheikh Sidy Mokhtar reçoit à longueur de journée des délégations de disciples et de chefs religieux venus communier avec la communauté mouride. Conformément à l'appel lancée à toute la communauté musulmane, ce vendredi débutent à Mbacké Cadior les festivités marquant le magal de ladite localité. La cité religieuse a déjà fait sa toilette. Les Dahiras et les populations ont procédé à un nettoiement complet des principaux axes de la ville. Pour rappel, l'événement commémore la naissance de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara, fils de Khadimou Rassoul, père de l'actuel Khalife général des mourides. Mbacké Cadior est le fief de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. Sur instruction de son illustre père, Serigne Mouhamadou Lamine Bara a séjourné, durant 23 ans, à Mbacké Cadior où il fut rappelé à Dieu en 1936. Au début c'est à la date anniversaire de son rappel à Dieu que l'on célébrait le magal. Mais, sur instruction de Serigne Saliou Mbacké, il est désormais célébré le jour anniversaire de sa naissance, un moment de grâce et de joie pour se souvenir.

