Sénégal: Quelle(s) stratégie (s) pour les Lions du Sénégal ?

L'équipe nationale du Sénégal a été éliminée, le 28 janvier 2017, à Franceville (Gabon), de la CAN 2017, à l'issue de la séance des tirs au but par l'équipe nationale du Cameroun (5 buts contre 4 au profit du Cameroun) Contrairement à nos bonnes ou mauvaises habitudes, nous avons adressé nos félicitations aux Lions et à l'encadrement technique, imitant en cela, et de manière objective, le président de la République, Monsieur Macky Sall.

Les Lions qui ont représenté le Sénégal à la Can méritent, en effet, nos félicitations chaleureuses, mais nous devons conserver intact notre esprit critique et notre pouvoir d'analyse. Nous ne « referons pas le match » et nous ne déclarerons pas, comme l'avait fait Claude Leroy, le coach réputé et fin connaisseur du football africain et du football en général, après l'élimination des Lions par le Cameroun lors des quarts de finale de la Can 1992, organisée au Sénégal : « J'ai rejoué le match dix fois dans ma tête et dix fois je l'ai gagné... » Soyons réalistes : Il s'agit d'une énième défaite à un stade décisif de la compétition. L'équipe nationale du Sénégal a participé, pour la première fois, à la Coupe d'Afrique des nations en 1965 en Tunisie : elle avait disputé les demi-finales et s'était finalement classée quatrième après une défaite, pour la troisième place, face à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Une analyse approfondie - à réaliser par des spécialistes africains et non africains - révélerait que le potentiel de l'équipe nationale du Sénégal était certainement supérieur à celui de l'équipe nationale du Cameroun, eu égard aux performances des footballeurs du Sénégal qui jouent dans les championnats européens.

Les raisons d'un tel insuccès sont diverses et feront l'objet, dans les jours à venir, d'un débat fécond. Mais l'échec, encore une fois, est retentissant pour l'équipe nationale et pour le Sénégal tout entier, engagé comme un seul Lion derrière son équipe et l'encadrement de cette équipe nationale. Après la tristesse de tout un peuple - sa diaspora était à l'unisson - qui croyait fermement en sa victoire à ce stade de la compétition - les quarts de finale - il faut maintenant dessiner une nouvelle perspective, sortir de l'ornière et surtout sortir du « cycle des échecs » de notre équipe nationale. Tous les Sénégalais qui aiment le football et aiment leur pays se pencheront sur l'avenir de notre équipe nationale et de sa gestion à tous les stades de la compétition. Revenons un instant sur les déclarations des deux coachs à la veille du match

Sénégal-Cameroun :

Citation (empruntée au journal le Quotidien du samedi 28-dimanche 29 janvier 2017) :

Hugo Broos (coach du Cameroun) : « J'ai ma stratégie pour battre le Sénégal ».

Aliou Cissé (coach du Sénégal) : « Je sens que les garçons sont en confiance ».

Il est permis de s'interroger sur de tels propos, comme dans tous les autres domaines de notre existence (pays, entreprise, famille, etc.). Il faut avoir une stratégie, car la science militaire nous enseigne que la stratégie est l'art de vaincre...

Quelques propositions à titre de contribution à la réflexion peuvent, d'ores et déjà, être formulées :

1- Réorganisation de la Fédération sénégalaise de football

La mission de la Fédération sénégalaise de football doit être repensée. La formule de la « contractualisation » pour ses membres doit être analysée et proposée ; ils signeront des contrats et des objectifs leur seront fixés.

La durée du contrat sera de quatre ans, renouvelable une seule fois (deux mandats de quatre ans au maximum). Ainsi, pourront être intégrées les participations potentielles à deux Coupes du monde et à quatre Coupes d'Afrique des nations.Les compétences nationales sont nombreuses et il convient de donner à chaque Sénégalais compétent et engagé les chances de conduire une Fédération (le modèle pourrait être étendu à d'autres disciplines sportives).

2- Création d'un Comité de réflexion stratégique sur le football du Sénégal et son avenir à court, moyen et long terme (participation à la Coupe du monde).

Le Comité de réflexion stratégique devra être installé par le ministre des Sports (le niveau hiérarchique est adapté aux enjeux qui se profilent à l'horizon) au plus tard le 1er avril 2017, au King Fahd Palace (les conditions matérielles sont bonnes dans ce réceptif pour un événement de cette importance). Le Comité de réflexion stratégique sera composé de vingt membres désignés à l'issue d'un vote public sur la base d'une liste de candidats de cinquante personnes, confectionnée par le ministère des Sports. Le Comité de réflexion stratégique déposera son rapport d'orientation au plus tard le 31 mai 2017, et dix mesures seront proposées pour créer une dynamique nouvelle dans la gestion de la participation des Lions aux compétitions africaine (Can) et internationale (Coupe du monde).

Il n'aura échappé à aucun Sénégalais que la proximité temporelle de la Can 2019, qui sera organisée au Cameroun, au mois de janvier 2019, et de l'élection présidentielle au Sénégal, prévue au mois de février 2019, constitue un élément important de gestion sociale, sportive et politique.

Can 2019 (Annexe)

Quelques pistes pour le futur des Lions du Sénégal

1- Etudier plusieurs modèles souvent cités :

- le modèle Can 1968 (Asmara)

- le modèle Can 1986 (une des meilleurs équipes jamais constituées ; voir match d'ouverture Sénégal/Egypte)

- le modèle Can 1990 (Alger)

- le modèle Can 1992 (Dakar)

- le modèle Can 2002 (Bamako)

- le modèle Can 2017 (Franceville)

2- Etudier le Triumvirat pour le coaching (coaching à trois) ;

3- Coaching évolutif : quart de finale, demi-finale, finale : quel modèle ?

4- Coaching psychologique : mise en place d'une équipe expérimentée ;

5- Etudier le modèle des "Experts" (équipe nationale de France de handball) pour la préparation psychologique ;

6- Enseigner les principes de base de la stratégie (enseignement à dispenser par les officiers supérieurs de l'armée sénégalaise) ;

7- Faire vivre les grands stades du Sénégal au long de l'année : multiplier les événements sportifs et culturels dans les stades et lancer le cycle des « Grandes conférences du ballon rond » ;

8- Réfléchir sur le concept du « jouer ensemble » (création des automatismes sur le terrain et de la construction d'une équipe nationale à forte composante locale (voir les modèles Pape Diop, Mawade Wade, Otto Pfister) ;

9- Réfléchir sur le décalage conceptuel (stratégie et tactique) entre l'encadrement technique au sens large et les 23 joueurs sélectionnés pour les rencontres continentales et internationales ;

10-Enseigner les techniques d'acclimatation (changement de pays, changements culturels, etc.) ;

11- Cours de natation obligatoires ;

12-Cours de relaxation obligatoires (avec un coach attitré) ;

13- Formation des journalistes sportifs (football) ;

14- Gestion des archives (création et conservation) ;

15- Le 12ème « Gaïndé » (concept très fort).