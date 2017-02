Sénégal: Décès de l'ambassadeur russe à l'Onu - Le gouvernement présente ses condoléances

Le ministre des Affaires étrangères a présenté les condoléances du gouvernement sénégalais à la Russie, à l'occasion du décès de l'ambassadeur, représentant permanent de ce pays, à l'Onu.

« C'est de Paris où je suis en mission que je viens d'apprendre le décès brutal de Son Excellence Vitaly Tchourkine, ambassadeur, représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l'Organisation des Nations unies à New-York », a écrit Mankeur Ndiaye dans un message. Selon le chef de la diplomatie sénégalaise, de l'avis unanime, « le regretté Churkine fut un diplomate compétent, talentueux et engagé avec lequel je me suis entretenu, à plusieurs reprises, sur les relations entre le Sénégal et la Fédération de Russie et sur la nécessaire coopération entre nos deux pays au sein du Conseil de Sécurité ».

Avec sa disparition, souligne le ministre, le Conseil de Sécurité perd une figure marquante qui a toujours cherché, par la hauteur de ses positions et la finesse de ses analyses, à asseoir un débat serein et constructif. Il fut un défenseur ardent des intérêts de son pays avec cette faculté de susciter la sympathie et l'admiration de ses interlocuteurs.