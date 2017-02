Sénégal: Hommage au sculpteur Djibril Ndiaye

Le sculpteur Djibril Ndiaye a tiré sa révérence dans la discrétion, comme il a vécu. Ancien professeur de « Volume et travaux manuels » à l'Ecole nationale des arts depuis les années quatre-vingt, celles des choix majeurs dans l'enseignement des arts visuels au Sénégal, il a marqué de son empreinte une pratique qui avait besoin de retrouver sa filiation négro-égyptienne.

Car le « Volume » ne se réduit pas à la sculpture. Celle-ci ne se limite pas non plus à la ronde-bosse de Phidias le Grec. Et quoi de plus légitime lorsque la sculpture négro- africaine s'est imposée comme la clef de voûte de l'art moderne né de sa rencontre fécondante avec l'art européen, au début du XXe siècle ?

En plus de son enseignement, Djibril Ndiaye a su exprimer ses talents de sculpteur et de peintre sur la scène des arts visuels contemporains. Les institutions culturelles et les structures privées, ainsi que les événements nationaux et internationaux assurant la diffusion de ses œuvres. En 1970, dans le cadre de l'exposition « Dix ans d'art au Sénégal, 1960-1970 », sa sculpture « Femme nue » était exposée au musée d'art moderne de la capitale suédoise, Stockholm. Plus tard, à Dakar, lorsqu'il est fait lauréat du Grand prix du président de la République pour les arts, pour l'édition de 1991, à travers son œuvre « Tapaat n°2 ». A l'occasion de la cérémonie de remise solennelle des Grands prix par le président Abdou Diouf, j'estimais, en ma qualité de président du jury, que l'artiste Djibril Ndiaye signait le retour de la sculpture sur la scène de l'art contemporain sénégalais.

D'abord, la composition de l'œuvre faisait échos au principe du parallélisme asymétrique défini par le président Senghor, comme "une image ou un ensemble d'images analogiques et mélodieuses rythmées par des répétitions qui ne se répètent pas ». Ensuite, c'était un assemblage de bois d'ébène et de makoré, que rehaussaient la corde nouée et la tôle martelée. Djibril Ndiaye rendait ainsi hommage à toutes les formes sculpturales africaines apparentées à l'allure du bas-relief comme trait d'union entre l'architecture et la fresque. En effet, avec « Tapaat n°2 », l'artiste renouait avec l'esthétique négro- africaine, depuis les sarcophages mémorables jusqu'aux parois sculptées et peintes des habitations gurunsi et soninké, en passant par les portes dogon, les plaques d'Ifé et de Bénin, les panneaux de Foumban, les colonnes bamiléké et les reliefs d'Abomey.

Ainsi, « Tapaat n°2 » nous offrait l'exemple doublement heureux d'un recours libre à un héritage assumé et de l'entretien d'une interaction dynamique avec ce même héritage. Ni continuité, ni rupture, mais déconstruction et mutation. Ces dialogues croisés entre un héritier et ses ascendants, exprimés à travers une diversité de matériaux, attestaient que l'artiste était bien maître de son art. En effet, avec le burin, il attaquait le basalte ; avec la gouge, il creusait des sillons dans le bois sinon y brunissait des bosses ; avec le fil de coton, il ligaturait des bouts de bois ; avec de la peinture, il donnait de la couleur à la toile ; il collait sur la toile ou le bois des débris d'écorce ou des morceaux de bois. La plaque de métal était martelée ou repoussée. Enfin, ni la couture, ni le tressage n'étaient en reste.

Cependant, il n'y avait rien de surprenant dans ce vaste registre des choix de Djibril Ndiaye. Non seulement il a pris le temps de se construire une riche carrière, mais surtout il a vite compris les enjeux de la réforme de la formation artistique dès les années quatre-vingt pour y adhérer en prenant en charge la formation en « Volume et travaux manuels », ce qui n'est pas la sculpture comme précisé plus haut. Nanti de toutes ses expériences, bonifiées au fil de ses contacts, Djibril Ndiaye est arrivé à faire de son support un réceptacle des éléments de « Volume » et de « Suspensions » pour aboutir à une forme nouvelle de bas-relief dont le lieu d'intégration se passe sur la toile. D'où son concept de « sculpeinture ». Ni sculpture, ni peinture. Mieux, un voyage au Mali en 1992, avec la rencontre des artisans de Bamako, va lui faire découvrir des secrets dans le façonnement des portes des greniers dogon.

Il en sera impressionné. Désormais, les signes sculptés de l'esthétique dogon vont trouver une place légitime dans la « sculpeinture » de Djibril Ndiaye. Mais, l'artiste n'a pas manqué de se poser l'hypothèse de l'apport éventuel de la couleur à la technique du bas-relief chargé d'exprimer des souvenirs d'enfance. Très vite une limite se pose : la rigidité du bas-relief ne permet pas d'exprimer, par exemple, les habits du vendeur de lait « mbaanig » encore moins ses gourdes et calebasses suspendus à ses épaules. Le bas-relief ne rend pas non plus l'ambiance qui accompagne ces souvenirs d'enfance. Ce sera la période des « Suspensions » de fibres et de bandes de tissus auxquelles seront collés ou attachés des bouts de bois sculptés.

En plus, les « Suspensions », en comportant des espaces circulatoires et de transparence, restituaient et l'ambiance colorée et le « Volume ». C'est la période « Nder Galle » renvoyant à l'ambiance colorée des linges suspendus au milieu des cours des maisons et que, garçon, il aimait traverser en courant. Alors, sera convoqué le tableau de peinture que le peintre de Maurice Denis définit ainsi : « Un tableau de peinture, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque autre anecdote, est d'abord une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées ».

Dès lors, Djibril Ndiaye se trouva en terrain de prédilection. La technique de taille directe, sans disparaître de la panoplie du sculpteur, cédera un peu de place au collage, à la ligature, à la technique du nœud, de l'entrelacs et de l'entrelacement, etc. Et Djibril Ndiaye optera dans son expression, pour un type de « Volume » intégrant à la fois la manipulation, la taille directe, voir la couleur. S'impose alors le bas- relief de bois, de métal, de corde, etc. C'est « Baay Jagal », en 1988, présenté à l'Exposition d'art contemporain sénégalais, sous l'Arche de la défense à Paris. Et c'est surtout « Tapaat n°2 ».

Avec les « Suspensions », le retour des souvenirs vécus auprès de sa grand-mère renvoie à la filature préparant le tissage du pagne. A ce niveau, un grand basculement est opéré dans la création de Djibril Ndiaye. Car le bas-relief a quitté le mur pour y laisser son ombre. Le « sor », c'est-à-dire la bande de pagne tissé, entre en force dans la création contemporaine. Grâce aux fibres, les lourdeurs des bas-reliefs deviennent des éléments légers auxquels le vent insuffle un certain cinétisme. C'est comme si la sculpture colorée et tissée prenait son envol. Hélas la symphonie restera inachevée. A ceux qui restent de faire le reste. Salut l'artiste !