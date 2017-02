Maroc: SM le Roi et le président guinéen visitent le projet de construction du point de débarquement aménagé de Temenitaye à Conakry

Conakry — SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, et du président de la République de Guinée, M. Alpha Condé, ont visité, vendredi, le projet de construction du point de débarquement aménagé de Temenitaye à Conakry.

Les deux chefs d'Etat se sont également informés de l'état d'avancement du projet de construction du point de débarquement aménagé de Bonfi à Conakry.

A son arrivée sur le site du projet, SM le Roi a été salué par le ministre guinéen de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Economie maritime, André Loua, le gouverneur de Conakry, le maire de Kaloum et par le ministre de l'Agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akhannouch.

Le projet de construction du point de débarquement aménagé de Temenitaye, qui s'étend sur une superficie globale de 4.346 m2 dont 637 m2 couverts, vise à améliorer les conditions de travail et de vie des pêcheurs artisans, à augmenter les performances économiques de la pêche artisanale et à organiser et encadrer la profession.

Ce projet comprend une zone de pêcheurs constituée d'un magasin de vente des équipements de pêche, d'un atelier mécanique, d'un local coopérative et d'une salle de découpage et de conditionnement, outre une zone de commercialisation constituée d'une halle au poisson, d'une chambre froide, d'une fabrique de glace, des locaux administratifs et sanitaires, ainsi qu'un parking et voiries.

Ainsi, 1.003 marins pêcheurs, dont 72 femmes mareyeuses, 740 fumeuses de poisson et 48 coopératives de pêcheurs vont bénéficier de ce projet qui sera fin prêt en mars.

Ce projet, qui a nécessité un investissement de 13 millions de dirhams, est financé par la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime avec la Facilitation du Groupe centrale populaire.

Concernant le projet de construction du point de débarquement aménagé de Bonfi, il s'étend sur une superficie de 6.000 m2, dont 1.166 m2 couverts et comprend une zone de pêcheurs et une zone de commercialisation.

Ce projet, dont les travaux ont commencé en décembre 2015 et prendront fin en mars, vise à améliorer et à valoriser la qualité du produit, à consacrer la transparence des transactions commerciales et à augmenter le revenu des bénéficiaires.

Ledit projet a nécessité une enveloppe budgétaire de 13 millions de dhs, financée par la Fondation Mohammed VI pour le développement durable et le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime avec la Facilitation du Groupe centrale populaire.

Ainsi, 1.095 marins pêcheurs, dont 210 femmes mareyeuses, 250 fumeuses de poissons et 35 coopératives des pêcheurs, vont bénéficier de ce projet, sachant que la flotte de pêche dans cette région comprend 182 pirogues avec une production annuelle de 755 tonnes.