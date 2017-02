Maroc: SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du Vendredi à la mosquée Ahl Sunna Wal Jamaâ à Conakry

Conakry — SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail et du président de la République de Guinée, M. Alpha Condé, a accompli la prière du Vendredi à la mosquée Ahl Sunna Wal Jamaâ à Conakry.

A son arrivée à la mosquée, SM le Roi a été salué par plusieurs oulémas guinéens.

L'imam, qui est l'un des lauréats de l'Institut Mohammed VI des imams morchidines et morchidates, a entamé son prêche en exprimant des louanges à Dieu qui a mis à la tête des grands principes de l'islam la valeur d'entraide et de coopération en vue d'accéder à la voie du bien et à la piété.

L'imam a rappelé le verset coranique : "Ô hommes ! Nous vous avons créées d'un mâle et d'une femelle, et Nous vous avons répartis en peuples et tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé", ajoutant que le rappel constant de ce verset est amplement justifié dans notre époque où tout le monde est préoccupé de la question d'égalité, dénonçant tout comportement discriminatoire fondé sur le genre, l'ethnie ou la couleur de la peau.

En effet, a-t-il expliqué, tous les humains sont issus d'un même père et d'une même mère : Adam et Eve, qu'ils soient arabes ou non arabes. Et le mérite entre eux ne saurait être fondé que sur la piété, avant de préciser que le Très Haut a donné la raison d'une telle création, qui est la connaissance réciproque impliquant de se rendre utiles les uns aux autres, de s'entraider, de se soutenir, de se prêter un secours mutuel et d'agir dans le plein respect des devoirs que tout homme a envers ses frères en humanité.

Ce verset coranique, a poursuivi l'imam, outre le fait qu'il pose le principe de leur stricte égalité, incite les hommes à communiquer davantage les uns avec les autres, ce qui est à même de les pousser à s'entraider et à s'aimer, en tout lieu et en tout temps.

C'est à cela que donne corps Amir Al Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, par ses visites bénies et fructueuses dans plusieurs pays africains, cherchant à renouer avec ses frères, des relations familiales ancestrales et à approfondir, par une foi aimante et une solide amitié, les liens indéfectibles existant entre le Maroc et ses Souverains et ces pays depuis très longtemps, ces liens dont Sa Majesté le Roi a fortifié les racines et élevé plus haut les branches, par son inestimable apport, s'est réjoui l'imam.

Nous avons vu dans l'accueil enthousiaste réservé par ces pays à Amir Al Mouminine, leur fidélité à la loyauté de leurs ancêtres, celle loyauté dont ni la nuit coloniale ni les manigances des comploteurs ne sont parvenues à effacer les traces, a-t-il indiqué.

L'imam a fait observer que la visite de Sa Majesté en Guinée est historique en ce sens qu'elle relie le passé au présent, et a dessiné, dans tous les domaines de la vie, les grands chantiers d'un avenir commun radieux, précisant que l'homme, quel que soit le degré de sa force corporelle et matérielle, ne peut se passer de l'aide d'autrui, sachant que le dialogue est la voie civilisée de se connaitre mutuellement et conduit à la coopération vertueuse, conformément à la parole de Dieu : "Soyez plutôt solidaires dans la charité et la piété et non dans le péché et l'agression".

L'entraide et la coopération en vue de réaliser le bien et de contrecarrer le mal, a-t-il indiqué, est une chose nécessaire entre les humains si bien que s'entraider et coopérer font partie des actions les plus méritoires aux yeux de l'islam, qui promet à ceux qui agissent ainsi une multitude de faveurs divines et d'abondantes rétributions.

Le Tout puissant, a-t-il affirmé, a fait de la fraternité et de l'amour entre les humains - et en particulier entre les croyants - l'une des grandes forces qui poussent à faire le bien, incitent à procurer des bienfaits à ses semblables et à éloigner d'eux tout méfait, relevant que ceux qui ont embrassé la religion musulmane ne l'ont fait que séduits par le bon comportement et le traitement digne qui leur étaient réservés, et qui comprennent la véracité dans les paroles, le bon conseil et la loyauté, ainsi que la volonté de procurer du Bien à tous les êtres humains.

L'imam a noté que la visite bénie qu'effectue en République de Guinée Amir Al Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, manifeste avec éclat les principes de coopération et d'approfondissement des liens d'amitié, de fraternité et de parenté entre les deux pays frères.

La Guinée - Direction et peuple - vit, en ce moment, du fait de la présence parmi nous de Amir Al Mouminine, des jours glorieux et inoubliables, se réjouissant de l'impact positif et du grand profit que ne manquera pas d'engendrer cette visite bénie, pour les deux pays et dans tous les domaines, a-t-il dit rendant hommage au rôle fondamental du Royaume dans la libération et l'union du continent africain.

Aussi avons-nous été particulièrement heureux que le Maroc reprenne sa place normale au sein de l'Union Africaine et nous attendons de ce retour de grandes et nobles actions, a-t-il relevé.

A la fin de son prêche, l'imam a imploré le Très Haut de protéger les dirigeants des deux pays, SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et Son Excellence le Président Alpha Condé, de les guider dans la voie du bien, et de les assister dans la réalisation des grands projets et des chantiers grandioses qu'ils ont entrepris.