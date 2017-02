Angola: L1/27e journée - Monaco veut se rassurer, un Clasico enfin alléchant

Mise en péril la semaine dernière avec le faux pas à Bastia (1-1), elle est finalement restée à distance du Paris SG, incapable d'en profiter face à Toulouse (0-0) dimanche dernier. Avertissement sans frais qu'il ne faudrait pas répéter face à Guingamp samedi (16h00 GMT). Surtout que le club du Rocher reste sur deux matches sans victoire, série qui n'était plus arrivée depuis octobre dernier. Jardim, qui sera privé de Benjamin Mendy et Andrea Raggi suspendus, devrait effectuer plusieurs changements (Valère Germain, Joao Moutinho,...) pour redonner un peu de fraîcheur à ses troupes.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.