Angola: L'Unicef augure la mise en oeuvre des transferts en espèces aux familles vulnérables

Luanda — Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) veut un modèle pilote angolais de transferts monétaires aux familles les plus vulnérables qui sera mis en oeuvre dans le cadre des politiques de protection sociale.

Selon la représentante adjointe de l'UNICEF en Angola, Patrícia Portela de Sousa, qui parlait lors d'une conférence sur la protection sociale, son organisation des Nations Unies et l'Union européenne sont prêtes à soutenir ce projet qui contribue à la réduction de la pauvreté et de ses conséquences sociales négatives.

Pour l'UNICEF, a-t-elle ajouté, la protection sociale joue un rôle clé dans le renforcement de la résilience chez les enfants, les familles et des communautés, ce qui contribue à une plus grande équité sociale et au développement humain et économique.

Elle a dit que la situation des familles vulnérable avait un impact direct sur le développement physique, mental et social des enfants, et que la priorité de l'UNICEF était de soutenir les politiques et programmes de protection sociale des familles.

À son tour, le représentant du Groupe Loius Berger, Jean Loius Lambeau, a réitéré l'engagement de son institution à soutenir, renforcer et à mobiliser les capacités du Ministère de l'Assistance et Réinsertion sociale et d'autres parties prenantes pour le succès du projet.

Le programme Aprosoc est financé par l'Union européenne et le Groupe Louis Berger ; il est budgétisé à 32 millions d'euros. Lancé en octobre 2014, ce programme aura une durée de quatre ans et couvrira tout le pays.

Le projet se pose dans un contexte où le gouvernement angolais envisage d'élargir la protection sociale des couches les plus pauvres de la population pour augmenter le niveau d'intégration des interventions sociales en Angola.