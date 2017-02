Madagascar: Impunité - Amnesty international enfonce Madagascar

Ce rapport pointe du doigt la pauvreté comme principal cause ce ces atteintes aux droits humains. En introduction de la rubrique Madagascar, le document rapporte : « Dans un contexte de pauvreté généralisée, la malnutrition était très répandue et l'accès aux soins de santé primaire se détériore ».

Dans sa rubrique parlant de la situation des droits de l'homme à Madagascar, Amnesty international déplore également le non-respect du droit à la santé, se basant, notamment, sur le taux de mortalité néonatale et maternelle, ou encore, la difficulté d'accès aux services de santé de base. Une situation déplorable qu'enfoncent les chiffres sur l'insuffisance alimentaire dans le Sud de la Grande île. Une précarité qui prévaut, aussi, dans le milieu carcéral et que l'ONG relève dans son rapport.

Les conséquences malheureuses de l'impunité dans la lutte contre l'insécurité et le trafic d'être humain sont, en effet, rapportées par l'organisation militant dans la défense des droits humains. Elle déplore, entre autres, la poursuite des affrontements mortels entre les forces de l'ordre, les villageois et les dahalo. Elle avance également que, l'année dernière, Madagascar « restait un pays d'approvisionnement pour la traite à des fins de travail forcé et de prostitution ».

« Le gouvernement ne faisait pas respecter l'État de droit, permettant ainsi, que des violations des droits humains soient commises en toute impunité », soutient le rapport, soulevant les faits qui, selon l'étude menée par Amnesty international ont prévalu, dans la Grande île, durant l'année 2016. Aussi, « la police commettait des violations des droits humains en toute impunité et des fonctionnaires corrompus participaient à des activités de traite [d'êtres humains] », ajoute l'organisation non gouvernementale.

