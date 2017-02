Congo-Brazzaville: Commerce - Le projet de construction du parc des expositions de la ville côtière se concrétise

Le ministre du Commerce extérieur et de la Consommation, Euloge Landry Kolelas, et le ministre des Affaires foncières et du Domaine public, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, ainsi que l'ambassadeur de Chine au Congo, Xia Huang, ont visité le 24 février le site qui doit abriter le parc des expositions de la ville océane.

Lors de la dernière commission mixte tenue entre la République du Congo et la République de Chine, les deux pays avaient signés des accords surtout liés à l'économie et au commerce. Et parmi ces projets figure le projet de construction d'un parc des expositions à Pointe-Noire.

Il appartenait maintenant à la République du Congo de mettre à la disposition de la partie chinoise un site libre pour la construction et la mise en place de ce projet. Le site a été trouvé dans le département du Kouilou par l'entremise du ministère des Affaires foncières et du Domaine public.

Long de douze hectares, ce site est situé à Loango sur la route nationale numéro cinq et il bénéficie d'un emplacement privilégié faisant face à la nature sauvage. Ce parc des expositions se veut donc un lieu idéal pour l'organisation des évènements de grande ampleur tels que la foire, les concerts et bien d'autres.

Dans son intervention, le ministre du Commerce extérieur et de la Consommation a rappelé les bonnes notes qui définies la concrétisation de ce projet utile qui va faire le bonheur des habitants de cette ville et également du pays. «Notre présence ici s'inscrit dans le cadre de l'enquête parcellaire. Pour contribuer à l'étude de faisabilité, nous pensons qu'aujourd'hui nous pouvons avoir un bon espoir et dire que ce projet va se réaliser, car la question foncière est déjà réglée. Ce qui est une bonne chose pour réaliser ce projet », a dit le ministre Landry Kolelas.

Pour sa part, le diplomate chinois a promis une réelle collaboration avec les autorités congolaises pour faire avancer les choses. « Je vous remercie pour cette aimable invitation. Effectivement, il a été établi, dans la liste des projets prioritaires dans le cadre de la dernière session de la commission mixte entre nos deux pays, la construction d'un parc des expositions ici. À partir de là, les études ont déjà été faites. J'ai été très attentif à vos souhaits. Soyez donc rassurés que du côté de l'ambassade de Chine, nous serons un fidèle interprète pour informer les autorités compétentes de mon pays de tous vos desiderata », a-t-il dit. Rappelons que cela fait près de trois ans que la ville de Pointe-Noire n'a plus abrité une activité foraine. La construction de ce parc des expositions est un projet bien accueilli par la population de cette ville.