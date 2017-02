Ile Maurice: Racheed Daureeawoo de la MDFP - «J'ai découvert les coffrets de biscuits dans la presse»

Lorsqu'il n'y avait pas encore de Chief Executive Officer (CEO), je recevais ces personnes afin de les guider. Mais maintenant, si quelqu'un vient me voir, je le réfère au CEO qui, à son tour, le réfère au cadre en charge. C'est à ce dernier de voir la viabilité, la marge du profit et autres aspects techniques du produit.

J'en ai pris bonne note et j'ai demandé un rapport. Le conseil d'administration, dont je suis le président, est là pour prendre des policy decisions et pour s'assurer que les transactions sont faites selon les normes. Dans ce cas particulier, on a dit que la MDFP a mis beaucoup de temps pour approuver ce produit. C'est pour vous dire que cela peut prendre beaucoup de temps car on ne peut placer n'importe quel produit sur nos étagères. Ce, même si je suis favorable à ce qu'on réduise les délais.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.