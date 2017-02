Ile Maurice: Cliniques privées - Les infirmiers se font rares

Le président de l'Association des cliniques privées se dit conscient que les infirmiers préfèrent aller travailler dans les institutions gouvernementales en raison, notamment, de la sécurité d'emploi et des conditions attrayantes. Mais, à travers la création d'une école d'infirmiers pour le secteur privé, Maurice peut devenir une véritable plateforme de formation pour le personnel soignant pour la région. D'autant plus, souligne-t-il, qu'actuellement, il y a une forte demande pour des infirmiers bilingues en provenance d'Allemagne.

En revanche, dans le privé, un infirmier comptant au moins cinq ans d'expérience, peut toucher entre Rs 20 000 et Rs 25 000. Ce qui au final a fait que les cliniques privées recrutent principalement des infirmiers retraités. «Cela cause problème lorsqu'il faut passer de longues nuits avec des patients», souligne Ram Nowzadick.

