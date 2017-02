Ile Maurice: Un comité interministériel pour la relance de l'artisanat mauricien

L'artisanat mauricien fera bientôt peau neuve. En effet, le gouvernement a constitué un comité interministériel, présidé par le ministre Anil Gayan. C'est ce qui ressort d'une circulaire émise jeudi 23 février.

Un rapport a aussi été rédigé. Il prône des stratégies et des mesures visant à rendre le secteur plus solide, authentique et moderne, tout en valorisant l'esprit artistique.

Le comité, qui s'est réuni le 20 février, aura la tâche d'implémenter les 22 mesures préconisées dans ce rapport. Il a également recommandé la mise sur pied de quatre sous-comités, notamment celui de la technologie et de l'innovation, de la commercialisation, de l'accès aux marchés et de la stratégie de marque, de l'encadrement légal et institutionnel et de l'éducation et de la formation et du renforcement des capacités. Ils auront pour responsables les ministres Yogida Sawmynaden, Prithvirajsing Roopun, Etienne Sinatambou et Soomilduth Bholah respectivement.

Par ailleurs, tous ceux qui veulent donner un coup de pouce à l'artisanat local sont invités à soumettre leurs propositions, suggestions et doléances.