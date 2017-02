Maroc: L'Institut français du Maroc lance sa nouvelle saison

S.M le Roi Mohammed VI et le Président guinéen, Alpha Condé, ont présidé, jeudi au… Plus »

Pour lui, cette saison culturelle qui s'annonce riche et ambitieuse constitue une année importante pour les relations culturelles entre les deux pays qui ont des destins profondément liés et des affinités culturelles communes reflétant ainsi l'importance capitale qu'ils accordent à la culture et à l'émancipation des individus.

L'Institut français du Maroc sera le partenaire privilégié d'un événement historique, fruit d'une coopération exceptionnelle entre deux des plus prestigieuses institutions culturelles des deux pays, à savoir le Musée Picasso de Paris et la Fondation nationale des musées du Maroc, a également souligné le directeur général de l'Institut français du Maroc.

«La création contemporaine, a-t-il ajouté, est également à l'honneur avec le dernier spectacle de José Montalvo, l'une des grandes signatures de la danse en France, Les Cavaliers de Kessel ou le remarquable «Djihad» d'Ismaël Saidi ». Selon Jean-Marc Berthon, le cinéma accompagne naturellement cette 7ème saison culturelle France-Maroc avec une quarantaine de films récents et en exclusivité qui seront présentés tout au long de l'année, notant que le Festival international du cinéma d'animation de Meknès accueillera les plus grands talents internationaux, dont Michel Ocelot ou Claude Barras, dont le dernier opus -Ma vie de Courgette- est sélectionné aux Oscars 2017.

