Maroc: Institut Pasteur du Maroc - Il n'y a aucun dysfonctionnement dans la vaccination des pèlerins

En sus, le vaccin Menomune a été administré aux personnes âgées de plus de 55 ans à 250 DH, a fait savoir l'Institut Pasteur, expliquant que la liste des prix des vaccins (vaccin+service) avait été publiée dans l'Institut pour être à la disposition des citoyens se dirigeant aux Lieux Saints pour accomplir la Omra et sur le site web de cette structure.

Et d'ajouter qu'il a été procédé, dans ce cadre, à la vaccination des personnes âgées de moins de 55 ans par le Menactra à 750 DH (prix et prestation inclus), sachant que son prix de vente annoncé au Bulletin officiel s'élève 785 DH, sans compter le service.

La photo illustrant l'article dudit organe de presse, sur la vaccination d'un citoyen comptant accomplir le pèlerinage, a été prise au sein de l'un de ces centres de santé et non pas dans l'Institut comme on voulait le faire croire, a précisé la même source. L'Institut a également démenti les informations selon lesquelles des citoyens de plus de 55 ans auraient reçu un nouveau vaccin contre la méningite, que la société productrice recommande aux personnes âgées de 9 mois à 55 ans, soulignant que les personnes de plus de 55 ans ont bénéficié du même vaccin existant depuis des années ou un autre équivalent.

