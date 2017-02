Maroc: Le Maroc en finale de la Coupe du monde de l'innovation prévue à Barcelone

Une première pour les pays arabes et africains

Le laboratoire marocain de recherche, de développement et d'innovation «SmartiLab», rattaché au groupe EMSI (Ecole marocaine des sciences de l'ingénieur) représentera le Maroc à la Coupe du monde de l'innovation à partir du 1er mars à Barcelone. L'équipe a été sélectionnée dans la catégorie «Smart City» (Ville intelligente) grâce à son projet «Smartypark».

Elle disputera le Grand prix face à trois autres finalistes, dont l'Angleterre et la Suisse, pionnières dans le domaine. C'est la première fois qu'un pays arabe et africain est qualifié pour la finale de cette coupe, considérée comme la plus importante compétition du monde dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et organisée avec l'appui des instances gouvernementales mondiales telles que le gouvernement du Canada ainsi que les géants mondiaux de la mobilité et des télécommunications. Cette édition a notamment connu la soumission de plus de 400 projets portés par des équipes appartenant à 70 pays dont le Maroc qui s'est classé parmi les quatre finalistes dans la catégorie Smart City.

S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue, mercredi à Casablanca, pour mettre en lumière cette participation, le président du groupe EMSI, Kamal Daissaoui, a indiqué que «le laboratoire marocain de recherche, de développement et d'innovation, SmartiLab ambitionne de décrocher la Coupe du monde de l'innovation dans la catégorie "Smart City" à travers son projet novateur "SmartyPark", une nouvelle technologie "Made in Morocco" dans le domaine des objets connectés pour la gestion des Smart City». Pour sa part, Hafid Griguer, directeur de SmartiLab et lauréat de l'EMSI, a souligné «qu'à travers cette participation de l'équipe marocaine du SmartiLab EMSI qui disputera le Grand prix de cette compétition avec l'Angleterre et la Suisse, le laboratoire vise à contribuer au rayonnement international du Royaume en développant un portefeuille intellectuel "Made in Morocco"». «La valorisation des projets et la protection de la propriété intellectuelle constituent un élément fondamental afin de contribuer à l'amélioration du classement du Maroc dans le Global Innovation Ranking», a-t-il précisé.

S'agissant de la solution de gestion de parking "SmartyPark" avec laquelle l'équipe marocaine disputera la finale contre les équipes pionnières dans le domaine, M. Griguer a précisé qu'il s'agit d'une technologie de détection d'obstacles sans capteurs offrant ainsi un coût de revient très intéressant et une autonomie énergétique dépassant huit ans, soulignant que cette solution permet aussi de guider en temps réel le conducteur de véhicule vers une place de parking libre lui évitant ainsi une perte de temps et réduisant considérablement l'émission de CO2.

Notons enfin qu'en 2016, le SmartiLab a remporté à Istanbul, le Grand prix des inventeurs internationaux dans la catégorie des nouvelles technologies d'information et de communication. L'équipe marocaine a été couronnée de la médaille d'or pour son invention d'un nanosatellite intelligent pour le positionnement interne. Le SmartiLab s'était également adjugé les médailles d'argent et de bronze dans la catégorie ingénierie électrique et électronique et une autre en argent dans celle du diagnostic et biotechnologie pour son invention d'un scanner électromagnétique 3D pour les besoins du diagnostic électronique. Quatre inventions sur les cinq présentées par le Laboratoire ont donc été primées, lors du Salon international organisé par la Fédération internationale des inventeurs.