Maroc: Effondrement d'une maison à Marrakech - La version du ministère

Suite à cette enquête, il a été décidé d'effectuer une expertise préliminaire, par un bureau d'études spécialisé, de cette maison et celles avoisinantes comme mesure préventive et d'ordonner l'évacuation et la démolition par les services communaux compétents.

"Suite à l'effondrement partiel de la maison qui a fait trois morts d'une même famille et trois blessés légers, une commission composée des différents services compétents, présidée par le wali de la région de Marrakech-Safi, s'est déplacée sur les lieux pour prendre les mesures nécessaires et urgentes", a indiqué le ministère dans un communiqué.

