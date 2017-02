Maroc: Une manche pleine d'affiches

S.M le Roi Mohammed VI et le Président guinéen, Alpha Condé, ont présidé, jeudi au… Plus »

Ainsi, samedi à 19h15, le Complexe Moulay Abdellah de Rabat abritera la rencontre qui opposera le WAC à la RSB. Le leader, sous la houlette de Houcine Ammouta, semble avoir retrouvé sa vitesse de croisière et tentera de creuser davantage l'écart sur ses poursuivants immédiats. De l'autre côté, motivés par cinq victoires d'affilée, les hommes de Rachid Taoussi n'auront d'yeux que pour les trois points de la partie qui leur donneront plus de confiance.

