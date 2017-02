Maroc: Le potentiel des produits du terroir mis en avant au 54ème SIAP

Une forte présence du Maroc au Salon international de l'agriculture de Paris

Le Maroc participe pour la cinquième fois au Salon international de l'agriculture de Paris (SIAP) dont le coup d'envoi sera donné aujourd'hui, samedi 25, dans la capitale française.

La participation marocaine à cet important rendez-vous mondial, considéré comme la plus grande manifestation agricole française grand public, est organisée par l'Agence pour le développement agricole (ADA).

Cette présence constante traduit la ferme volonté du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime de développer et promouvoir les produits du terroir marocain qui font partie intégrante de l'agriculture solidaire à laquelle le Plan Maroc Vert a dédié tout un pilier, a souligné l'ADA dans un communiqué.

« Par cette participation à la 54ème édition du SIAP, l'ADA ambitionne de capitaliser sur les acquis des précédentes éditions pour booster davantage l'exportation des produits du terroir en trouvant de nouveaux débouchés pour ce secteur », a expliqué l'agence.

Selon l'ADA, la sélection des coopératives dont 90% y participent pour la première fois, s'est faite selon des critères d'excellence et de bonne gouvernance à savoir la qualité du produit, du packaging et de la détention des agréments de l'ONSSA et l'EACCE, de manière à démontrer le saut qualitatif qu'ont réussi à faire les produits du terroir au fil des dernières années.

Ainsi, a-t-on précisé de même source, 30 exposants des produits du terroir composés de 80% de coopératives agricoles et 20% du secteur privé représentent le Royaume à cet événement qui demeure le rendez-vous incontournable des grandes cultures, de la gastronomie régionale et internationale, des produits du terroir, de l'élevage et de la génétique.

Le SIAP représente une belle opportunité pour offrir aux visiteurs durant neuf jours une palette de pas moins de 200 produits du terroir à haute valeur marchande tels les produits labélisés AOP et IGP, a estimé l'ADA notant qu'en plus de développer la notoriété des produits du terroir, il permet de nouer des contacts d'affaires, de prospecter de nouveaux marchés et de consolider une bonne image du produit marocain auprès des consommateurs français et internationaux.

Comme le rappelle le communiqué, l'ADA a programmé de nombreuses rencontres B2B lors des précédentes éditions de ce salon qui ont porté leurs fruits en matière de rentabilité et qui se sont soldées par la signature de plusieurs contrats conclus entre les exposants et de grandes centrales d'achats de la place.

« Ce résultat commercial est l'aboutissement d'un grand chemin parcouru par l'ADA qui suit depuis 2012 une feuille de route ayant pour objectif de relever le défi de la concurrence au niveau national et international, et ce, grâce à son ambitieuse stratégie de développement de la commercialisation des produits du terroir au profit des coopératives, appuyée par d'importants programmes de mise à niveau et de développement du circuit de distribution », peut-on lire dans le communiqué.

A noter que le SIAP accueille en moyenne 700.000 visiteurs.