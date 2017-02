Maroc: SM le Roi s'entretient avec le Secrétaire Général de l'ONU

S.M le Roi Mohammed VI et le Président guinéen, Alpha Condé, ont présidé, jeudi au… Plus »

Sa Majesté le Roi a demandé au Secrétaire Général de l'ONU de prendre les mesures urgentes et nécessaires afin de mettre un terme à cette situation inadmissible, qui menace sérieusement le cessez-le-feu et met en péril la stabilité régionale.

Conformément aux Très Hautes Instructions Royales, les Ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur, ainsi que l'Inspection Générale des Forces Armées Royales, avaient signalé, à plusieurs reprises, ces actes à la Minurso et aux Nations Unies, rappelle le communiqué.

Au cours de cet entretien, Sa Majesté le Roi a attiré l'attention de Monsieur Guterres sur la situation grave qui sévit dans la région de Guergarate au Sahara marocain, à cause des incursions répétées des éléments armés du "polisario" et de leurs actes de provocations.

Copyright © 2017 Maghreb Arabe Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.