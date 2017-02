Maroc: Abidjan réserve un accueil grandiose et coloré à SM le Roi Mohammed VI

Abidjan — La métropole économique ivoirienne Abidjan a réservé un accueil grandiose et très coloré à Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui entame, vendredi, une visite d'amitié et de travail en République de Côte d'Ivoire, dans le cadre d'une tournée royale dans plusieurs pays africains frères.

La ville s'est parée de ses plus beaux atours pour accueillir son illustre hôte, pavoisant, à l'occasion de cet heureux évènement, boulevards, grandes artères et places de drapeaux et de couleurs nationales des deux pays ainsi que de portraits géants de Sa Majesté le Roi et Son frère le Président Alassane Dramane Ouattara.

Venues nombreux, les populations de la ville et les membres de la communauté marocaine établie en Côte d'Ivoire se sont massés à l'entrée de l'aéroport, ainsi que tout au long de l'itinéraire emprunté par le cortège des deux Chefs d'Etat, réservant un accueil populaire, enthousiaste et haut en couleurs à Sa Majesté le Roi.

"Les visites de SM le Roi en terre ivoirienne ont toujours été porteuses de bonheur et contribuent au renforcement des liens séculaires, fraternels et amicaux entre les deux pays et les deux peuples, et nous sommes ici pour témoigner de notre sincère gratitude au Souverain pour tous les efforts et actions louables qu'il mène pour accompagner les efforts de reconstruction de notre pays", a tenu à affirmer M. Touré, un abidjanais venu assister à la cérémonie d'accueil du Souverain.

Même liesse et même enthousiasme dans les rangs des membres de la forte communauté marocaine établie en Côte d'Ivoire, et pour qui ce déplacement royal "est un nouveau signe de la profondeur et de l'exemplarité d'une relation ancrée dans l'histoire et ouverte sur l'avenir des deux pays", comme a tenu à le souligner Haj Tazi, un commerçant marocain établi à Abidjan.

Cette liesse populaire est à la hauteur du grand hôte de la République de Côte d'Ivoire et témoigne de la reconnaissance et de l'attachement des populations africaines à l'Auguste personne de SM le Roi qui ne cesse de consacrer, par Ses nobles initiatives, la politique de solidarité fraternelle africaine et de coopération Sud-Sud.

L'accueil chaleureux réservé au Souverain reflète également l'excellence et la profondeur des relations entre les deux pays et les deux Chefs d'Etat, déterminés à aller de l'avant sur la voie de la consolidation des relations bilatérales et de l'instauration d'un partenariat gagnant-gagnant ouvert sur l'avenir.

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a été accueilli à Son arrivée à l'aéroport international "Félix Houphouët-Boigny", par le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara.