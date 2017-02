Algérie: Arrestation de deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Adrar (MDN)

Alger — Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés jeudi à Adrar par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont également détruit deux caches pour terroristes à Boumerdès, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté, le 23 février 2017, deux (2) éléments de soutien aux groupes terroristes à Adrar (3ème Région militaire) et détruit deux (2) caches pour terroristes à Boumerdès (1ère Région militaire)", précise le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments des Gardes-frontières "ont saisi, à Bab El Assa, wilaya de Tlemcen (2ème Région militaire), une quantité de 86 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 2.499 unités de tabac à Tiaret (2ème Région militaire)".

D'autre part, un détachement de l'ANP "a appréhendé quatre (4) contrebandiers à In Guezzam (6ème Région militaire) et saisi un véhicule tout-terrain, un groupe électrogène et un marteau piqueur".

Dans le même cadre, un détachement de l'ANP et des unités des Gardes-frontières "ont déjoué des tentatives de contrebande de 9.544 litres de carburant à Tindouf, Tébessa et El-Taref, tandis que 17 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines ont été appréhendés à Tlemcen, Tiaret et Sidi Bel Abbès et Relizane (2ème Région militaire)", conclut la même source.