Algérie: Tout est fin prêt pour les élections législatives du 4 mai prochain

"En outre, il a été procédé à la création de nouveaux centres et bureaux de vote dans les nouvelles cités et ce, dans le souci de suivre la dynamique de déplacement des populations notamment dans les grandes villes tels qu'Alger et Oran", a précisé M. Bedoui.

Tout en assurant que les bureaux et centres de vote sont "identifiés", il a affirmé qu'un "travail de fond" a été fait en terme de réorganisation de ces centres et bureaux de vote afin de "réduire la pression sur certaines de ces structures qui recevaient jusqu'à 800 votants".

S'exprimant en marge d'une visite de travail jeudi dans la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Bedoui a déclaré que "tout est fin prêt pour l'organisation des prochaines élections législatives", ajoutant que "tous les moyens matériels sont mis en place et les moyens humains identifiés en attendant leur réquisition", et que son département travaille "en étroite collaboration" avec la Haute instance de contrôle des élections.

