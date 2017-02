Algérie: Sonatrach, un opérateur qui s'est de tout temps adapté aux évolutions du marché

Hassi — Le groupe Sonatrach est un opérateur qui s'est de tout temps adapté aux évolutions du marché, à travers une vision sur le long terme, a affirmé vendredi à Hassi-Messaoud (80 km Sud-est d'Ouargla) son Président directeur général, Amine Mazouzi.

"Sonatrach s'est de tout temps adaptée aux évolutions du marché, que ce soit dans ses tendances haussières que baissières, en adoptant une vision sur le long terme, adossée à des relations solides, basées sur la confiance et le respect, avec ses différentes partenaires, concernant l'ensemble de la chaine de production des hydrocarbures jusqu'à la commercialisation", a affirmé

M.Mazouzi, lors d'une rencontre animée dans le cadre de la célébration du double anniversaire du 24 février, de nationalisation des hydrocarbures (1971) et de création de l'Union générale des travailleurs algériens (1956).

Elle poursuit ainsi, a-t-il souligné, le développement de ses capacités de production et de réserve, et consolide son potentiel dans les segments du transport, du stockage et du chargement des hydrocarbures et modernise ses moyens et outils de raffinage, tout en veillant au respect de la baisse de production décidée par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

"Sonatrach, consciente des responsabilités qui lui sont dévolues, a arrêté son plan de développement, en tant que groupe pétrolier important et digne de respect, sur la scène internationale", a affirmé son Pdg en signalant qu'elle a occupé, en 2016, le cinquième (5ème) rang mondial dans le domaine du gaz de pétrole liquéfié (GPL), avec une capacité de 7,3 millions de tonnes, derrière les Etats Unis d'Amérique, le Qatar, les Emirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, et a été leader sur le marché méditerranéen.

Faisant état d'un volume d'investissement de Sonatrach avoisinant les 70 milliards de dollars US sur la période 2017-2021, M.Amine Mazouzi a déclaré qu'il visait à renforcer sa place sur le marché pétrolier et gazier mondial, en poursuivant la satisfaction des besoins du marché intérieur en évolution constante.

Au terme de cette rencontre, en présence notamment de la secrétaire générale du ministère de l'Energie, Fatma Zohra Cherfi, du secrétaire général du syndicat national de Sonatrach, Khellaf Djerroud, et des autorités locales, une cérémonie a été organisée en l'honneur de travailleurs et retraités de l'entreprise pour leurs efforts durant leur parcours professionnel.

Le Pdg de Sonatrach a, procédé, par ailleurs, à l'inauguration au niveau de la base de vie à Irara (Hassi-Messaoud), d'un stade de football revêtu d'une pelouse synthétique de 5ème génération ainsi que d'une piste d'athlétisme. L'opportunité a été saisie pour mettre aussi en service un centre médical à la base du 24 février de la Sonatrach.