Algérie: Sidi Said - Grâce aux orientations judicieuses, l'Algérie a été épargnée par la fermeture de ses entreprises

Djelfa — Le secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Said, a affirmé vendredi à Djelfa que grâce aux orientations "judicieuses" du président de la République "le pays a été épargné de fermeture de ses entreprises, du licenciement de travailleurs ou d'un quelconque retard dans le paiement des salaires".

"L'Algérie qui a connu une crise financière, fin 2013 et début 2014, a su dépasser cette conjoncture difficile grâce à des décisions sages émanant d'une forte volonté et d'une solidarité nationale", a indiqué M. Sidi Said lors d'une rencontre organisée au théâtre régional dans le cadre de la célébration du double anniversaire de création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures.

Les caisses de retraite et de sécurité sociale ont pu résister, en dépit de la crise financière et des multiples contraintes, a affirmé le responsable de la Centrale syndicale, indiquant qu'il s'agit là d'acquis qui fonctionnent "grâce au principe de solidarité nationale, au profit de ces catégories, qui retrouvent dans leurs comptes postaux leur droits sans aucun prélèvement, voir même avec des augmentations chaque année".

"La solidarité entre les chefs d'entreprise, le gouvernement et l'Union est impérative et nous devons oeuvrer à la renforcer, notamment à la lumière des avancées réalisées par l'économie nationale en matière de promotion de l'investissement et de renforcement de la production locale, en témoigne la relance, prévue mars prochain, de l'usine d'El Hadjar", a ajouté le secrétaire général de la centrale syndicale.

"Cette dynamique socio-économique est intervenue à la faveur du renforcement de la confiance, du dialogue et de la sagesse, loin de tout discours haineux", a ajouté M. Sidi Said, relevant par la même occasion que l'UGTA "défend le travailleur et a pour fondement la préservation de la République".

A noter que la rencontre a été marquée par la lecture d'une motion adressée par l'Union au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans laquelle l'Union lui a réitéré son soutien, pour avoir veillé -selon la motion- à associer l'UGTA dans le dialogue national et avec le gouvernement, et son soutien indéfectible à la cause des travailleurs.

Un hommage a été rendu, en cette occasion, à la famille du défunt artiste Ahmed Ben Bouzid dit Cheikh Attallah. Le théâtre régional de la wilaya de Djelfa a été ainsi baptisé de son nom.

Un hommage a été également rendu au ministre du Travail, de l'Emploi, et de la Sécurité Sociale, Mohamed Elghazi, au ministre de l'Energie, Noureddine Bouterfa, au conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ali Boughazi et à nombre de hauts responsables, secrétaires d'Unions et organisations nationales.

Le programme des festivités pour ce double anniversaire, abrité cette année par la wilaya de Djelfa sous le thème "Hommage aux artistes algériens", a été entamé par le dépôt d'une gerbe de fleurs au carré des Chouhada par la délégation et les autorités locales, ainsi que par le lancement du projet de réalisation du siège du bureau local de l'UGTA.