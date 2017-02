Congo-Kinshasa: Le MLC préoccupé par la situation politique et sécuritaire

Mais le MLC attend aussi du gouvernement son implication afin que les victimes principales et autres victimes collatérales de ces actes de violence soient réhabilitées dans leurs droits. Ce parti exige la libération des militants de la Lucha arrêtes le 22 février et acheminés au Camp Lufungula. Pour cette formation politique, ces derniers exerçaient leurs droits civiques d'assainissement de l'environnement.

Après ce constat sur la situation politique et la distraction à laquelle l'opinion se serait lancée, le MLC qui a fustigé le manque de professionnalisme dans la gestion des conflits ethniques dans la province de Tanganyika a condamné, avec la dernière énergie, les massacres des populations dans le Kasaï central, au Kongo central et dans la ville-province de Kinshasa. Ce parti politique a également fustigé la répression des manifestations pacifiques des élèves, en violation de la loi sur la protection de l'enfant ainsi que celle sur la liberté de manifestation consacrée par la Constitution du pays.

Le MLC fait, par ailleurs, remarquer qu'après la signature de l'accord du 31 décembre 2016, en vue de mettre fin à la crise de légitimité des institutions de la République et de leurs animateurs, les Congolais étaient tous censés travailler pour l'avènement de l'alternance au pouvoir en RDC, à travers des élections démocratiques, libres et transparentes en décembre 2017, au plus tard.

Dans une déclaration du 23 février signée de la main de son secrétaire général, Eve Bazaiba Masudi, le Mouvement de libération du Congo (MLC) a exprimé sa vive préoccupation sur la situation politique et sécuritaire qui prévaut dans le pays depuis un certain temps.

