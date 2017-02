Cameroun: Le recensement de la population sera numérique

La cartographie censitaire permettra aussi de mutualiser le recensement de la population et de l'habitat avec une autre opération de même type. Il s'agit notamment du recensement de l'agriculture et de l'élevage.

Le ministre délégué auprès du Minepat, Yaouba Abdoulaye,a fait l'état des préparatifs du recensement. C'en est terminé avec les différents documents techniques et le mécanisme d'assurance de la qualité. Le souci ici est de garantir la qualité et l'exhaustivité des résultats.

L'opération se poursuivra jusqu'en 2019. Ce calendrier a été rappelé lors du conseil de cabinet d'hier, 23 février 2017, sous la présidence du Premier ministre et en présence de l'ensemble du gouvernement. Le projet de recensement est piloté par le ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat).

Les tablettes et les Smartphones seront utilisés pour réaliser cette 4ème opération du genre au Cameroun. C'est pour cette année 2017 le début du 4ème Recensement général de la population et de l'habitat au Cameroun.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.