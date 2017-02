Burkina Faso: Lutte anti-tabac - Un joyau pour délivrer les fumeurs

Le ministère de la santé a inauguré le vendredi 24 février 2017 à Ouagadougou, le 1e centre de sevrage tabagique d'Afrique de l'Ouest.

Le centre de sevrage tabagique, première du genre au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest a été inauguré le vendredi 24 février à Ouagadougou. «Au regard de la dépendance créée par le tabac et des conséquences désastreuses que cela engendre, des actions doivent être entreprises pour sortir les fumeurs de cet engrenage», a affirmé le Secrétaire général, Jean Claude Marie Lucien Kargougou, représentant le ministre de la santé. Il a de ce fait indiqué que la convention cadre de l'OMS pour la lutte antitabac incite les pays à prendre des mesures efficaces pour promouvoir le sevrage tabagique et le traitement adéquat de la dépendance à l'égard du tabac. C'est dans cette optique que le ministère de la santé a mis en place une unité hospitalière de référence pour le traitement de la dépendance tabagique. Il a affirmé que cette unité a trois missions principales qui sont de fournir des soins d'aide au sevrage tabagique, de renforcer les compétences des acteurs et de contribuer à la sensibilisation de la population. Pour lui, cette unité contribuera sans doute à délivrer des milliers de personnes de l'emprise du tabac.

Et au directeur général du Centre Hospitalier Universitaire -Yalgado Ouédraogo (CHU-YO), Robert Sangaréde dire : «Nous disposons désormais d'un joyau et d'un beau cadre de travail pour le bien, tant pour les professionnels de la santé que pour les patients».

Il a souligné que la consommation du tabac n'est pas un besoin physiologique, mais elle est très nocive tant pour le consommateur que son environnement de vie. Le directeur général de l'hôpital a encouragé toutes les personnes tabagiques à venir dans l'unité de sevrage pour être accompagner et bénéficier d'une délivrance de cette forme d'esclavage qu'est le tabagisme.

Le tabac, un danger pour la santé et les économies

Et au représentant du ministre de la santé de rappeler que la consommation du tabac est l'une des plus graves menaces n'ayant jamais pesé sur la santé publique mondiale. De son avis, le tabac est particulièrement dangereux pour la santé humaine et néfaste pour les économies. Il est responsable selon lui, de plus de 6 millions de décès par an dans le monde dont 600000 fumeurs passifs.

Et à la représentante de l'OMS au Burkina Faso, Alimata Jeanne Diarra de préciser que selon la dernière enquête faite par l'OMS, dans l'ATLAS 2015 du Tabac, celui-ci fait plus de 4000 décès par an, «Si les tendances actuelles se poursuivent, le tabac causera la mort de plus de 8 millions de personnes d'ici à 2030 et 80% de ces décès sont comptés dans les pays en développement comme le nôtre», a-t-il noté.

Mme Diarra a soutenu que ces tendances peuvent être renversées de manière considérable, si les politiques de lutte contre le tabagisme prennent en compte des interventions sur le sevrage du tabac. Elle a ajouté que le traitement du tabagisme et de la dépendance est de ce fait une nécessité absolue, qui est expressément définie à l'Article 14 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac.

Le Pr Georges Ouédraogo qui a présenté l'unité d'aide au sevrage tabagique a affirmé que des activités telles la prévention, le diagnostic et du traitement de la dépendance tabagique y seront menées.