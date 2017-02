Congo-Kinshasa: Lettre de Tshisekedi. La CENCO formelle - "elle a été reçue et présentée à qui de droit"

Oui, le leader maximo avait, de son vivant, désigné le candidat du Rassemblement devant prendre les commandes du Gouvernement de transition. Empêtrés dans la Conférence des évêques, les prélats de la Conférence Episcopale Nationale du Congo -CENCO- confirment cette information.

Vendredi 24 février 2017, dans les installations du Centre Interdiocésain, le porte-parole ad interim de cette structure, l'abbé Donatien N'shole a, de manière claire et distincte, au cours d'un point de presse, éclairé la lanterne de l'opinion. Ladite lettre d'Etienne Tshisekedi Wa Mulumba était devenue objet à controverse dans la scène politique RD Congolaise. En effet, la veille, précisément, le jeudi 23 février, Pierre Lumbi Okongo, président du G7 et éminent membre du Rassemblement, révélait, preuve à l'appui, l'existence de cette correspondance et son dépôt auprès de Marcel Utembi en présence de N'shole. Et qu'ainsi, les princes de l'Eglise Catholique devaient-ils la transmettre à qui de droit. Quelques heures si pas minutes après, le même jour, c'est Minaku Aubin, secrétaire général de la famille politique du Président Kabila, qui clamait, la main sur le cœur, que Joseph Kabila ne l'a jamais reçue.

Pris dans l'œil du cyclone, les évêques brisent l'omerta : " face à l'opinion de plus en plus grandissante qui pense qu'elle a fait mauvais usage de cette lettre, la CENCO se fait le devoir d'informer le public de la vérité des faits. Le 17/01/2017, Monsieur l'abbé Théo Tshilumbu et Monsieur Pierre Lumbi ont déposé au bureau de la médiation de la CENCO une lettre provenant de M. Etienne Tshisekedi destinée au Chef de l'Etat ". "Ce dernier a estimé qu'il revient au futur président du Conseil des sages du Rassemblement de lui présenter la liste des candidats ", chute-t-ils sans trop de commentaires dans la mise au point reprise in extenso ci-dessous.