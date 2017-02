Sénégal: Une convention UCAD-ANIDA pour faciliter l'insertion des étudiants

Dakar, 24 fév. (APS) - L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et l'Agence d'insertion et de développement agricole (ANIDA) ont signé vendredi un accord-cadre dont l'ambition est de contribuer à une meilleure insertion des étudiants dans le tissu économique.

Cette convention entre dans le cadre des "nouvelles missions" dévolues à l'Université, suite aux concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur, a expliqué le recteur de l'UCAD, Ibrahima Thioub.

Celles-ci ont débouché sur 11 directives présidentielles portant sur une plus grande orientation des étudiants vers les filières professionnelles, les sciences, les mathématiques, l'ingénierie et la technologie.

"L'objectif de ce projet est de faire du site de Niakhène un campus de rencontres et d'échanges entre les académiques et les autres acteurs et une plateforme de production d'appui au développement socio-économique et institutionnel aux communautés », a-t-il évoqué.

L'ouverture de l'Université vers ces domaines pour la formation de cadres de "haut niveau" répond aux besoins actuels de l'économie sénégalaise en termes de ressources humaines capables de contribuer à la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE), a indiqué M. Thioub.

Il a signalé que c'est dans ce cadre que l'UCAD avait pris l'initiative de contacter les différentes structures intervenant "directement dans le développement et qui jouent un rôle pivot dans l'initiative du PSE comme l'ANIDA".

"Nous n'avons pas des facultés écoles sauf en médecine. La majorité de nos étudiants n'apprennent pas un métier directement et vu le nombre qu'ils constituent, ils doivent continuer à faire des recherches fondamentales", a noté Ibrahima Thioub.

Aussi en plus de ses missions de formation et de recherche, l'Université s'est désormais engagée dans "le service à la société", à travers "une plateforme scientifique et technologique chargée d'opérationnaliser le service à la communauté", implantée sur une superficie de 50 ha a Niakhène, dans le département de Tivaoune.

Ce projet-pilote débouche selon lui sur trois questions majeures, qui tournent autour de la valorisation des ressources des terroirs et du "partenariat dynamique" entre l'UCAD et les communautés pour un développement durable locale et la gouvernance locale.

Aux termes de cette convention, l'ANIDA va appuyer l'Université de Dakar en renforçant son projet "UCAD rural", dont l'ambition est de "redéfinir une formation universitaire en adéquation avec les besoins de la société".

Il vient pallier le déficit en formations qualifiantes, allié à la massification des effectifs, une situation à l'origine du faible niveau d'insertion des étudiants dans le tissu économique.