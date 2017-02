Sénégal: Alioune Badara DIOUF, Député APR - «Khalifa SALL veut se victimiser. Il l'a toujours fait... »

L'ancien ministre des Affaires étrangères sous Me WADE a dressé un tableau peu reluisant de la… Plus »

Ne lâchant pas le maire de Dakar, le député affirme : «Depuis 2009, Khalifa SALL s'amuse avec les Dakarois. Ses seules réalisations sont le programme lait et les pavés. Il nous avait promis de nous aménager la place de l'Indépendance avec un tintamarre. Mais aujourd'hui, il n'a rien fait. Il a des secours autour de 800 millions, un budget carburant de 30 millions. Mais tout ça, on ne sait pas où il le met. Au lieu de travailler, il cherche à se victimiser et à politiser le débat».

«Khalifa SALL veut se victimiser. Il l'a toujours fait pour parvenir à ses fins. Et comme on s'approche des législatives, Khalifa SALL cherche à nouveau à se victimiser pour être élu député alors qu'il n'a rien réalisé depuis son accession à la tête de la mairie de Dakar», soutient Alioune Badara DIOUF qui faisait face à la presse à l'issue d'une tournée au niveau des centres d'inscription de sa localité.

