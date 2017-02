Sénégal: Cheikh Tidiane GADIO - «Si Khalifa était derrière Tanor pour la réélection de Macky, il ne serait... »

Analysant le système de gouvernance du Sénégal qui serait à l'origine tout cela, GADIO assimile le chef de l'Etat à un monarque. «Le président de la République ne peut pas continuer à être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il nous faut une claire séparation des fonctions et des institutions. La justice doit être totalement indépendante pour pouvoir garantir beaucoup de choses qui nous intéressent. La justice est notre premier et dernier recours. Le président de la République ne peut pas être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le régime présidentiel crée un monarque en République. Même les inventeurs du système veulent le changer » affirme-t-il.

Ne s'arrêtant pas à cette observation, GADIO trouve que «Dès que Khalifa SALL a enfilé les habits d'opposant, on sort un dossier sur lui. Je suis très choqué et vexé en tant que Sénégalais. La question, qui sera le prochain, est-ce que c'est GADIO ou quelqu'un d'autre ?»

