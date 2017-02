Madagascar: GRC-RRC - Après la formation, la mise en pratique

Dans la mesure où les catastrophes climatiques affectent régulièrement les populations dans diverses régions de Madagascar, il est important de faire en sorte que les établissements scolaires soient prêts à faire face aux situations d'urgence, expliquant l'initiative de la CRM de mettre en œuvre son projet d'éducation en matière de GRC depuis l'an dernier. L'objectif est alors de mieux préparer les élèves et leurs familles, mais également les instituteurs et les responsables des établissements scolaires, à faire face à un danger.

Les séances d'information et d'éducation sur les codes couleurs en cas de cyclones ou d'inondations ont ainsi été au programme dans ce fokontany, ainsi que la mise en application du plan d'évacuation des écoles et l'élaboration d'un plan de contingence familiale.

Afin de mener à bien l'éducation GRC (gestion des risques et des catastrophes) en milieu scolaire et la mise en place des plans pour la réduction des risques de catastrophes, la Croix-Rouge Malagasy (CRM) et ses partenaires ont organisé, cette semaine, une formation inter-agences sur la réduction des risques et des catastrophes (RRC) au « Hintsy » Ambohimanambola, suivie d'une session d'application sur le terrain. Le fokontany 3G Hangar et son école primaire publique (EPP) ont été choisis pour mettre en pratique les acquis pendant la formation.

